Nachgeholter Schauprozess

Bernd Settnik/picture alliance »Löschung des Landes«: Stahlarbeiter aus Eisenhüttenstadt demonstrieren für den Erhalt ihres Betriebes (Berlin, 8.11.1991)

In einem jW-Gespräch im vergangenen Jahr (siehe jW vom 13./14. Juli 2019) meinte die 1964 in Leipzig geborene, im schweizerischen St. Gallen lehrende Kultursoziologin Yana Milev: »Was im Osten Deutschlands passierte und noch immer geschieht, ermöglicht Rückschlüsse auf Entwicklungen in den neoliberalen Gesellschaften weltweit«. Die Erfahrungen der Ostdeutschen könnten »für lokale wie auch globale Krisen- und Konfliktbewältigung bedeutsam werden«.

Was sie meint, beschreibt sie in ihrem neuen Buch »Das Treuhand-Trauma. Die Spätfolgen der Übernahme« mit zum Teil drastischen Begriffen: »Kulturkatastrophe«, »Ermächtigungsgesetz« (der Volkskammer-Beschluss zum Beitritt), »Reichswissenschaft«, »Kolonialismus«, »Okkupanten«, »rückwirkende Kriegserklärung«, »neoliberale Landnahme«, »völlig blind und naiv« (die Ostdeutschen 1990), »Enteignungsvertrag« (der Einheitsvertrag) oder »verordnetes Vergessen« (anderer als kapitalistischer Gesellschaftsordnungen).

Nur in der Schweiz formuliert eine Dozentin vermutlich auch so etwas: »Mit dem Mythos der Befreiung Ostdeutschlands vom ›Unrechtsstaat DDR‹ wird ein vertagter Schauprozess gegen den sowjetischen Sieger über die Wehrmacht von 1945 nachgeholt – eine Revanche für den Verlust der östlichen Gebiete Deutschlands«. So werde »eine ganze Erinnerungskultur delegitimiert und zum Schweigen gebracht«. Bodo Ramelow konnte der Autorin noch nicht einfallen, als sie das schrieb. Der Thüringer Ministerpräsident brachte es in seiner ersten Ansprache nach der Wiederwahl am 4. März fertig, über das »totalitäre System der DDR« zu schwadronieren, aber in dem Bundesland mit den Gedenkstätten Buchenwald und »Mittelbau Dora« dem Faschisten Höcke die Möglichkeit einer Entwicklung zum »Demokraten« zuzugestehen. So werden 30 Jahre neuer Geschichtspolitik kurz zusammengefasst.

Denn, das ist eine der zentralen Thesen Milevs, die westdeutschen »Aufarbeiter«, heißen sie nun Ramelow oder Professor soundso, bringen die Menschen in der DDR und Demokratie grundsätzlich nicht zusammen. Der Grund, so Milev über diese Sicht der Dinge: »Das Mitmarschieren gehörte seit der Kinderkrippe in der DDR zum Alltag«. Ein Land also von Mitläufern.

Mindestens in die Schweiz muss auswandern, wer anderes lehren will. In drei Abschnitten unter den Titeln »Anschluss«, »Umbau« und »Exil« beschreibt sie die gescheiterte »Transformation« der DDR. Der essayistisch geschriebene erste Teil leidet allerdings unter etwas sprunghaftem Gebrauch von Begriffen, die nicht das abdecken, was richtig beschrieben wird: Wer heute von »Totalitarismus« redet, bezieht den nicht aus dem »Dezisionismus« der Weimarer Republik. Der bloße Gebrauch der Vokabel sichert das Auskommen. Und warum die antike »Hybris«, also »Übermut« und »Anmaßung«, nun weitere Bedeutungen wie »Grenzüberschreitung«, »anmaßende Zuschreibung«, »unzulässige Behauptung«, »Fehlzuschreibung«, »Falschbehauptung« und schließlich auch noch solche wie »Staatsräson« und »Machiavellismus« mit sich herumschleppen soll, erschließt sich nicht.

Der zweite und dritte Teil des Buches wird mehr von Daten und Fakten als Begriffskonstruktionen bestimmt. So finden sich hier Listen der von der Treuhand verscherbelten oder zerschlagenen Betriebe – von VVB Altrohstoffe bis VEB Zittauer Kokosweberei, von Kombinat Carl Zeiss Jena bis zum Volkseigenen Wohnungs- und Gesellschaftsbaukombinat Leipzig. Die »Löschung des Landes, des Staates und der Gesellschaft DDR« habe für Millionen Menschen ein Vakuum erzeugt, »zumal ihre Identifikationen mit Erinnerungskultur, Habitus und Biographie im vereinigten Deutschland fortan unerwünscht waren«. Die Autorin hält daher den Begriff »Ostdeutsche« für eine Konstruktion.

Angesichts des 30 Jahre lang gezeigten Vernichtungswillens der »Befreier«, den Milev drastisch schildert, ist es erstaunlich, dass die Verfasserin »eine Wiedergutmachung von Wendeunrecht« für möglich hält. Im Furor der Einigungsverbrechen zeigt sich wohl eher, dass die Bundesrepublik mehr war und mehr ist als eine, wie die Autorin meint, »strategische Enklave der USA«. Man hat noch viel vor.