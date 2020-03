Ein bisschen entschuldigt

Antara Foto/SigidKurniawan/ via REUTERS Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima am Flughafen in Jakarta (9.3.2020)

Als der niederländische König Willem-Alexander während seines Staatsbesuchs in Indonesien am Montag vor einer Woche eine vom Blatt abgelesene Rede in Jakarta hielt, geriet er an der wichtigsten Stelle ins Stottern: »Für die Gewaltentgleisungen von niederländischer Seite will ich nun hier im Einklang mit früheren Aussagen meiner Regierung mein Bedauern aussprechen und meine Entschuldigung anbieten.«

Der verbale Aussetzer zeigte, wie schwer es den Niederlanden fällt, die Verantwortung für die Greuel der eigenen Kolonialherrschaft zu übernehmen. Wohlgemerkt: Die Bitte um Verzeihung bezog sich nur auf die versuchte Niederschlagung des indonesischen Befreiungskampfs, bei dem von der Erklärung der indonesischen Unabhängigkeit im August 1945 bis zum Ende der niederländischen Aggression im Dezember 1949 mindestens 97.000 Indonesier umkamen.

Alles, was zuvor in den 300 Jahren niederländischer Kolonialherrschaft in Indonesien passierte, war nicht Gegenstand der Entschuldigung. So etwa die rund 200.000 Menschen, die beim Volksaufstand auf Java zwischen 1825 und 1830 getötet wurden. Das sei auch nicht nötig, erklärte Premierminister Mark Rutte am vergangenen Dienstag gegenüber Journalisten: »Es ist schwierig, mit der Brille von heute, ein moralisches Urteil abzugeben.«

Nach dem Abzug der japanischen Truppen aus Indonesien am Ende des Zweiten Weltkriegs wollten die Niederlande mit euphemistisch als »Polizeiaktionen« deklarierten Gewaltorgien ihre Stellung als Kolonialmacht restaurieren. Das Blutbad von Rawagede am 9. Dezember 1947 steht exemplarisch für das brutale Vorgehen der Königlich Niederländisch-Indischen Armee (KNIL): Beinahe alle Männer des Dorfes wurden nach der Gefangennahme ermordet – 431 Menschen.

Die Reaktionen auf die Rede des Königs waren unterschiedlich. Die Mehrheit der Abgeordneten des niederländischen Parlaments begrüßte in den Schritt. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi zeigte sich ebenfalls zufrieden: »Ich denke, dass es nun eindeutig genug ist.« Veteranenverbände liefen hingegen Sturm. Die in den Niederlanden ansässige Stiftung »Maluku 4 Maluku« sprach in einer im Internet veröffentlichten Erklärung von einer »klaren Provokation«. Die Entschuldigung sei eine »schwere Beleidigung für alle indonesischen Soldaten auf niederländischem Boden, die unter dem Befehl des niederländischen Staates und von Königin Wilhelmina Dienst getan haben«. Zirka 4.000 Molukker kämpften in der KNIL gegen die indonesische Unabhängigkeitsbewegung. 1951 mussten sie und ihre Familien Hals über Kopf in die Niederlande umgesiedelt werden, weil sie als Kollaborateure in Indonesien nicht mehr sicher waren. Insgesamt handelte es sich um etwa 12.500 Personen. Heute leben 40.000 Molukker in den Niederlanden.

Die »Federatie Indische Nederlanders« zeigte sich ebenfalls tief getroffen: »Die Entschuldigung ist unpassend, weil damit das Leid der indonesischen Niederländer übergangen wird, eine Gruppe, die schwer unter dem indonesischen Terror gelitten hat«, schreibt sie auf ihrer Homepage. Die Föderation vertritt sowohl Niederländer, die indonesische und niederländische Vorfahren haben, als auch Niederländer, die keine indonesischen Ahnen haben, aber in Indonesien geboren wurden oder lange dort gelebt haben, die sogenannten Totoks. Die indonesischen Guerillas gingen zeitweise äußerst brutal gegen die Niederländischstämmigen vor, die Zahl der Opfer unter ihnen soll ebenfalls in die Zehntausende gehen.

Nach Ansicht des indonesischen Historikers Bonnie Triyana ist ohnehin ein anderes Detail der Rede wichtig: »Der König gratuliert Indonesien zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit und erkennt damit das Datum 17. August 1945 an«, sagte er laut De Volkskrant im indonesischen Fernsehsender Liputan 6. Demnach griffen die Niederlande nach dem Zweiten Weltkrieg einen souveränen Staat an. »Das steht im Widerspruch zum internationalen Recht. In diesem Fall können wir materiellen Schadensersatz fordern.« Ob es dazu kommt, sei aber zweifelhaft: »Die Worte des Königs haben kein politisches Gewicht.«