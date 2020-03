Mit Altbekanntem

Nebojsa Tejic/STA/dpa Jansa vor der Vertrauensabstimmung im slowenischen Parlament am 3. März

Am Freitag ist in Ljubljana das Kabinett von Premierminister Janez Jansa von der Nationalversammlung bestätigt worden. Es ist die dritte Amtszeit des rechts-nationalistischen Politikers der Slowenischen Demokratischen Partei (SDS), die mit drei kleineren Parteien eine Koalition bildet.

Hauptaufgabe der neuen Regierung wird vorerst der Umgang mit der Krise sein, die durch die Ausbreitung des Coronavirus verursacht wird. In der ehemaligen jugoslawischen Republik wurden bis Sonnabend nachmittag knapp 200 Menschen gezählt, die an Covid-19 erkrankt sind. Ein Mensch starb an den Folgen der Infektion. Wie in anderen Ländern wurde das öffentliche Leben bereits stark eingeschränkt.

Am Freitag war die Pandemie das bestimmende Thema der Parlamentsdebatte. Jansa kündigte an, »weitreichende Maßnahmen« zu veranlassen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Gleichzeitig warf er der Vorgängerregierung von Marjan Sarec vor, nicht früh genug auf die sich abzeichnende Lage reagiert zu haben. Sarec hatte bis Ende Januar eine aus fünf Parteien bestehende Minderheitsregierung geführt. Nachdem die linkssozialdemokratische Partei Levica (Linke) dieser im vergangenen November ihre weitere Unterstützung verwehrt hatte, gerieten der ehemalige Schauspieler und sein Kabinett in eine schwere Krise, deren Folge Sarecs Rücktritt war.

Danach sprach sich in Umfragen eine Mehrheit der slowenischen Bevölkerung für Neuwahlen aus. Der seit 1993 der SDS vorstehende Jansa ergriff jedoch seine Chance, erneut an die Macht zu kommen, indem er eine neue Regierungskoalition bildete. Bei der Wahl 2018 war seine Partei mit 25 von 90 Sitzen als stärkste Kraft in den Drzavni zbor eingezogen – doch fehlte es damals an Partnern unter den acht anderen Parteien.

Die linksliberale Wochenzeitschrift Mladina aus Ljubljana bezeichnete die jetzige Jansa-Regierung am Freitag als »extrem rechts«. Daran ändere auch die Beteiligung der liberalen Parteien »Modernes Zentrum« und »Neues Slowenien« nichts. So plane der Premierminister, dass sein Land Teil der Visegrad-Gruppe werde – einem Zusammenschluss, der vor allem von rechtsnationalistischen Regierungen geführten EU-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn, zu dessen Premier Viktor Orban Jansa enge Kontakte unterhält.

Am Freitag warnten zudem Vertreter der Levica im Parlament vor dem »autokratischen Potential« Jansas. Der Linke-Abgeordnete Matej Vatovec sagte in Hinblick auf die Coronaviruspandemie und die sich abzeichnenden neuen Flüchtlingsbewegungen nach Westeuropa durch die Grenzöffnung der Türkei, dass diese Umstände den Ausnahmezustand praktisch »in die Hände des Premiers legen«. »Er wird keinen Ausnahmezustand schaffen müssen, wie er es in der Vergangenheit getan hat, er ist praktisch schon da.«

Jansa, der zu jugoslawischen Zeiten wegen antisozialistischer Aktivitäten in die Schranken gewiesen werden musste, gehört zum rechten Rand des bürgerlichen Spektrums in Slowenien – ohne Berührungsangst gegenüber faschistischen Kräften. Bereits von 2004 bis 2008 sowie von 2012 bis 2013 war er Regierungschef. In seiner zweiten Amtszeit sprach ihm das Parlament das Misstrauen aus. Grund waren Ermittlungen wegen Korruption im Zuge eines Rüstungsgeschäfts mit dem finnischen Waffenkonzern Patria im Jahr 2006. Jansa wurde deswegen zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Später ordnete das Verfassungsgericht die Aussetzung der bereits angetretenen Haft an sowie, dass der Prozess wiederholt werden müsse. Das bedeutete das Ende der juristischen Verfolgung Jansas, da vor Eröffnung eines neuen Prozesses die Verjährungsfrist abgelaufen war.

In Erinnerung dürfte auch noch Jansas Verhalten während der schweren, 2008 begonnenen Wirtschaftskrise sein, die Slowenien 2012 besonders stark traf. In dieser kürzte der SDS-Politiker vor allem bei staatlichen Ausgaben und im öffentlichen Dienst.