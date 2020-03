Streit um zu entwickelnden Impfstoff

Sebastian Gollnow/dpa Heiß umworbene Firma: Aufnahme aus Labor des Pharmaunternehmens Curevac in Tübingen vom 20. Februar

Zwischen Deutschland und den USA gibt es einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge Auseinandersetzungen um ein Tübinger Unternehmen, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet. US-Präsident Donald Trump versuche, deutsche Wissenschaftler mit hohen finanziellen Zuwendungen nach Nordamerika zu locken oder das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin.

Der US-Präsident biete der Firma Curevac demnach angeblich einen hohen Betrag, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen. »Aber eben nur für die USA«, heißt es laut Zeitung dazu in der Bundesregierung.

Das Bundesgesundheitsministerium verwies auf dpa-Anfrage auf Äußerungen, die ein Ministeriumssprecher zuvor bereits gegenüber der Welt am Sonntag gemacht habe. »Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, dass Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Coronavirus auch in Deutschland und in Europa entwickelt werden«, zitierte die Zeitung den Sprecher. »Diesbezüglich ist die Regierung in intensivem Austausch mit der Firma.« Deutschland, so die Zeitung, versuche, das Unternehmen mit finanziellen Angeboten zu halten. Curevac arbeitet dem Bericht zufolge gemeinsam mit dem staatlichen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung einer Vakzine gegen das Virus.

Nach einem Bericht des Mannheimer Morgen (Montagausgabe) komme ein Exklusivvertrag für das Pharmaunternehmen nicht in Frage. »Wir wollen einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht für einzelne Staaten«, sagte der Geschäftsführer und Mitbegründer des Corevac- Hauptinvestors »dievini Hopp BioTech Holding«, Christof Hettich, der Zeitung. Der SAP-Mitbegründer und Fußballsponsor Dietmar Hopp und der Unternehmer Friedrich von Bohlen gehören demnach ebenfalls zu den Gründern und Geschäftsführern. Hopp halte an dem Unternehmen, den Mitarbeitern und auch dem Hauptstandort in Tübingen fest, sagte Hettich weiter. (dpa/jW)