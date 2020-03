Waffenstillstand greift

Turkish Defense Ministry via AP/dpa Am Sonntag begannen Russland und die Türkei mit gemeinsamen Patrouillen entlang der Autobahn »M 4« bei Idlib

Russische und türkische Militärpolizeikräfte haben am gestrigen Sonntag die gemeinsame Kontrolle von Abschnitten der strategisch wichtigen Straßenverbindung »M 4« in der nordwestsyrischen Provinz Idlib begonnen. Die Autobahn verbindet die syrische Hafenstadt Latakia mit der Wirtschaftsmetropole Aleppo.

Die gemeinsamen Fahrten sind Teil eines russisch-türkischen Waffenstillstandsabkommens, das am 5. März von den Präsidenten der Türkei und Russlands, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, in Moskau unterzeichnet worden war. Militärdelegationen beider Länder hatten in der vergangenen Woche in Ankara die Route und Häufigkeit der gemeinsamen Patrouillen besprochen. Auch die Eckpunkte für die Einrichtung von zwei »Sicherheitskorridoren«, die sich jeweils sechs Kilometer nördlich und südlich der Autobahnverbindung erstrecken, waren von den Militärs festgelegt worden. Ein russisch-türkisches Koordinierungszentrum soll den Waffenstillstand sowie die Lage auf der »M 4« und in den beiden »Sicherheitskorridoren« kontrollieren.

Während sich die syrische Armee und ihre Verbündeten an den Waffenstillstand halten, kommt es von seiten der Dschihadisten um Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) immer wieder zu Provokationen. HTS ist eine Nachfolgeorganisation der Nusra-Front und wird vom UN-Sicherheitsrat als Terrorgruppe gelistet. HTS und zahlreiche mit ihr verbündete Kampfgruppen erklärten unmittelbar nach Abschluss der Waffenstillstandsvereinbarung, man werde sich nicht daran halten und die Kämpfe fortführen.

Auch am Sonntag kam es zu »Provokationen« der Dschihadisten, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Patrouillenfahrt sei daher verkürzt worden. »Radikale Gruppen, die nicht von der Türkei kontrolliert werden«, hätten versucht, »Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, als menschliche Schutzschilde zu benutzen«, hieß es in Moskau. Einzelheiten wurden nicht genannt. Man habe Ankara »mehr Zeit eingeräumt, um die terroristischen Gruppen zu eliminieren und die Sicherheit der Truppen zu gewährleisten, die an den gemeinsamen Patrouillen entlang der Autobahn ›M 4‹ teilnehmen«.

Die »M 4«, die bei Sarakib im Osten von Idlib an die Autobahn »M 5« anschließt, ist von großer Bedeutung. Den von der Türkei unterstützten Dschihadisten dienten beide Straßenverbindungen seit 2012 als Nachschubweg für Waffen, Kämpfer, Treibstoff und Hilfsgüter aus der Türkei. Mit dem jüngsten Waffenstillstandsabkommen wird den Dschihadisten diese Route genommen.

In der Türkei erinnerte am Sonntag die »Nationale Koalition der revolutionären und oppositionellen Kräfte in Syrien« und deren »Exilregierung« an den Beginn des Aufstandes in Syrien 2011. Auch die Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands veröffentlichten zum »9. Jahrestag des Aufstandes in Syrien« eine gemeinsame Erklärung. Darin machten sie »das Assad-Regime« für die Zerstörung des Landes, die humanitäre Katastrophe, die Vertreibung von elf Millionen und den Tod von 500.000 Syrern verantwortlich.

Der Europarat hat gegen Syrien seit 2011 scharfe wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt. Die USA besetzen Gebiete mit syrischen Öl- und Gaslagerstätten und haben ein Ölembargo verhängt. Diese Maßnahmen sind völkerrechtlich unzulässig und tragen zur Verheerung der syrischen Ökonomie, der Zerstörung des Gesundheitswesens und Verhinderung von Wiederaufbau bei.