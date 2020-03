Atlantis im Kaukasus

Jens Malling Die Natur holt sich zurück, was vom Menschen übriggelassen wurde. Rechts der Sockel, auf dem früher eine Statue von Stalin stand (Akarmara)

»Das Gebäude dort unten war ein Kino. Da war das Postamt. Auf dieser Seite befanden sich eine Buchhandlung und eine Zahnklinik. Dort drüben hatten wir eine Apotheke und eine Uniwermag«, sagt Wowa und verwendet das russische Wort für Einkaufszentrum.

Er ist sowohl Fremdenführer als auch einer der letzten Bewohner von Akarmara – einer gut ausgebauten, aber mittlerweile fast vollständig verlassenen, ehemaligen Bergbaugemeinde tief in den Bergen Abchasiens. In Tarnhosen, mit Bartstoppeln und nie die Gelegenheit verpassend, eine Zigarette anzuzünden, führt Wowa durch die Ruinenstadt bis zum Sockel auf dem früher eine Stalin-Statue stand. Die vierstöckigen Häuser um die Überreste des Denkmals erheben sich wie leere Schalen. An mehreren Stellen fehlt das Dach. Der Himmel starrt mit hellblauen Augen durch die Fensterrahmen auf die verödeten Straßen hinunter. Ein wirres Durcheinander von Stengeln erhebt sich über den klaren Linien der Gesimse. Die Vegetation war früher gezähmt und einer geordneten Stadt angepasst. Nun wuchern überall Bäume, und andere Pflanzen schlängeln sich aufwärts – ungeschnitten, verwachsen, ungeplant. Die Gewächse verbreiten sich ungehindert in der subtropischen Hitze der ehemaligen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik. Mit dem Gang der Sonne wachsen am Nachmittag die Silhouetten der Balkone auf den Fassaden. Aber an den Stellen, an denen die Schatten nie weichen, haben Dunkelheit und Feuchtigkeit begonnen, das Mauerwerk aufzulösen.

Jens Malling Früher lebten hier in Akarmara 4.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch zehn oder zwölf Familien, die dem Verfall der früheren Bergbaugemeinde trotzen

Verlassene Ruinen

»Hier in Akarmara leben zehn oder zwölf Familien, und in Dschantucha gibt es noch sieben. In Poljana gibt es keinen einzigen Bewohner mehr«, erzählt Wowa zwischen zwei Zigarettenzügen über die drei ehemaligen Bergbaustädte, die zusammen die »Akarmarskaja Sona«, die »Akarmara-Zone«, bilden. Als Abchasien noch Teil der UdSSR war, hatte jede Siedlung etwa 4.000 Einwohner. Doch der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und der Bürgerkrieg zwischen Abchasen und Georgiern 1992/93 zerstörten die Grundlage für den Betrieb der Kohleminen. Ruinen von Kulturpalästen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Seilbahnstationen, Kantinen und Kraftwerken sind in den Tälern und an den Berghängen verstreut.

Doch der Verfall kann nicht die hohe Qualität der Gebäude verbergen. Genauso offensichtlich ist die Tatsache, dass die sowjetischen Behörden enorme Ressourcen für den Aufbau der Bergbaugemeinschaft bereitstellten. Die Siedlungen in der »Akarmara-Zone« und die angrenzende Stadt Tkwartscheli wurden überwiegend im Stil des sozialistischen Klassizismus erbaut. Er zeichnet sich durch die Verwendung von Säulen, Balustraden und Bogengewölben aus. Nicht selten tauchen Statuen von Proletariern auf, die griechischen Helden nachempfunden sind. Mehrere Generationen von Schachtjory – das russische Wort für Bergleute – schufteten in den engen unterirdischen Gängen. Für die gefährliche und harte Arbeit wurden sie mit schönen Wohnungen, guten Kantinen, hohen Gehältern und anständigen Renten belohnt. Die großartige Architektur sollte den Bergleuten ein Gefühl des Stolzes vermitteln, dass sie mit ihren Bemühungen einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisteten.

Jens Malling Kino, Zahnklinik oder Einkaufszentrum: In den Hochzeiten des Kohlebergbaus fehlte es den Einwohnern der »Akarmarskaja Sona« an nichts

Schwarzes Gold

Auf Expeditionen in diesem Teil des Kaukasus in den 1920er Jahren entdeckten sowjetische Wissenschaftler die hohe Qualität der Kohle, und der schwarze Rohstoff spielte eine wichtige Rolle in den ersten Fünfjahresplänen und bei der Industrialisierung der UdSSR in den 1930er Jahren. Der Bergbau in Abchasien zog Fachkräfte und hochqualifiziertes Personal aus der gesamten Sowjetunion an. Die Ortschaften der »Akarmara-Zone« erscheinen als einzigartiger Ausdruck der Ästhetik der Stalin-Zeit. Nach dem Zerfall der UdSSR 1991 explodierten hier Armut und Erwerbslosigkeit – Tragödien auch für die Region an sich. Diese traurige Entwicklung bedroht ebenso unmittelbar das ganze architektonische Ensemble. Um ihr Leben dort aufrechterhalten zu können, tragen die wenigen verbliebenen Bewohner sogar zur Zerstörung der schönen Gebäude bei. »Sie brechen die Mauern ein, nehmen die Ziegel aus den Häusern und verkaufen sie. Jeder Ziegel bringt ein paar Rubel ein«, sagt Wowa.

Er selbst wohnt hier in der Hauptstraße. Seine früher mal hübsche Wohnung liegt in einem Teil des Gebäudes, der vom Niedergang nicht so stark betroffen ist. Mit seinen 49 Jahren erinnert er sich gut an die Zeit, als die Gemeinden noch funktionierten. Ein ausgeklügeltes System von Seilbahnen transportierte die Kohle von den Minen zu den wartenden Güterzügen im Tal. Eine Wagenladung nach der anderen überquerte Brücken und Viadukte. Die Züge brachten das schwarze Gold durch die Berge und verfrachteten es weiter in die ganze Sowjetunion. »Meine Mutter hat an der Seilbahnstation gearbeitet. Als zwölfjähriger Junge bin ich oft dorthin gegangen und habe ihr beim Entladen der Gondeln geholfen«, erinnert sich Wowa.

Jens Malling Wowas Lada führt uns über staubige Straßen in noch abgelegenere Gegenden des kaukasischen Atlantis

Der Staub wirbelt in den Kurven auf, wenn er seinen rostigen Lada dazu zwingt, die engen Bergstraßen schneller entlangzufahren, um noch abgelegenere Teile dieses kaukasischen Atlantis zu zeigen. Er erzählt eifrig, und auch die kleinen orthodoxen Ikonen auf dem Armaturenbrett hören zu. Es wird klar, dass der Mann hinter dem Lenkrad bis ins kleinste Detail über die Geschichte der »Akarmara-Zone« Bescheid weiß. Aber in der Stimme ist eine gewisse Melancholie zu spüren, als ob das sorgfältig gesammelte Wissen doch keine Antwort darauf liefert, warum die Gemeinde, in der er geboren wurde und aufgewachsen ist, vernichtet werden sollte.

»Wie Brüder«

Ein paar Kilometer weiter talabwärts, in einem Hinterhof in der etwas größeren Bergbaustadt Tkwartscheli, ist einer der ehemaligen Schachtjory mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Mit kräftigen, sehnigen Unterarmen bringt Omar Ratschulja Ordnung vor einen kleinen Schuppen unweit seiner Wohnung. Trotz seiner 72 Jahre treten die Muskeln deutlich unter den Ärmel des T-Shirts hervor. »Ich habe 26 Jahre in den Kohlengruben gearbeitet. Aber seit dem Krieg dann nicht mehr. Der Krieg hat alles zerstört. Und nun ist es nicht länger möglich eine Stelle zu finden«, sagt er mit rauher Stimme. Er verbirgt nicht, dass die Arbeit in den Schächten mühsam war. »Es war hart für alle, aber man muss essen. Harte Arbeit ist besser, als nichts zu tun zu haben – wie die Situation heutzutage.«

Jens Malling Omar Ratschulja erinnert sich mit Stolz und Wehmut an sein Arbeitsleben als Kumpel in einem der wichtigsten Orte für Kohleförderung in der UdSSR (Tkwartscheli)

Ratschulja erinnert sich besonders gern an den engen Zusammenhalt mit den unterirdischen Arbeitskollegen der 70er und 80er Jahre. »Niemand unterschied zwischen Nationalitäten. Es war egal, ob du Georgier, Abchase, Armenier oder Russe warst. Alle waren wie Brüder«, sagt er über Abchasiens damals vielfältige ethnische Zusammensetzung. Während des Bürgerkriegs flohen viele Nichtabchasen, vor allem Georgier.

»Die Gegend hier war einer der wichtigsten Orte der gesamten UdSSR für die Kohleförderung«, sagt er schroff und mit einem Stolz, der im Laufe der Jahre nicht nachgelassen hat. »Es war fast unmöglich, eine Wohnung in unserer Stadt zu bekommen. So begehrt war es hier zu leben«, fügt der alternde Bergmann hinzu und wirft einen Blick auf die leeren Häuser mit den ausgeschlagenen Fenster, die ihn umgeben. Wenn auch die »Akarmara-Zone« fast vollkommen entvölkert ist, hat Tkwartscheli noch einige tausend Einwohner. Diese machen jedoch nur einen Bruchteil der Bevölkerung der 1980er Jahre aus. Ratschulja seufzt, bevor er seine Schutzhandschuhe wieder aufnimmt und seine Aktivitäten fortsetzt.