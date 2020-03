Wege aus der Spaßdiktatur

Montage Jürgen Holtfreter Das Ganze ist das Falsche, da kann Spott eine wichtige politische Waffe sein

Falls es jemand noch nicht weiß: Die Waffe der Kritik hat ein Magazin und das ist ist gut geladen. So eine Art Stangenmagazin des Kulturbolschewismus. Dass »Humor vor allem als herzerfrischende Produktivkraft radikaler Ideologiekritik und Agitation gegen« Verhältnisse auftritt, die nicht so bleiben dürfen, schreibt die Chefredakteurin der Melodie & Rhythmus, Susann Witt-Stahl, im Editorial des neuen Heftes und stellt damit die Weichen.

Formate wie »Deutschland sucht den Suppenkasper« oder »Tatort Wismar« lassen mittlerweile ja selbst Antiquiertheiten wie den »Musikantenstadl« oder das Musikmagazin Rolling Stone (»Céline Dion sagt zwei USA-Konzerte ab. Ein Test ergab, dass sie zum Glück nur eine Erkältung hat.« – rülps) noch als sinnstiftende und um Haltung bemühte Absacker nach einer spätbürgerlichen Kneipenschlägerei gut dastehen. Niveaulosigkeit und Blödheit sind nämlich nicht ein Ergebnis der heutigen Kulturindustrie, sondern deren Voraussetzung.

Apropos »Format«: M & R hat ein einzigartiges Layout und Gestaltungsprinzip für sich gefunden; Vielfalt und Stringenz der Themen spiegeln sich hervorragend in der Seitengliederung, im Schriftsatz, im Verhältnis von Text und Bild wieder – Respekt, wobei mir das Vorgängerheft (1/2020) noch etwas zwingender durchgestaltet schien.

Und so sage ich zum neuen Heft: Nachladen, Genossen! Claus von Wagner, aus »Die Anstalt«, seit dem Jahre 2014 die einzige Sendung im ZDF, bei der Menschen mit einem IQ oberhalb dessen eines Teelichtes willkommen sind, spricht im Interview mit John Lütten über »geahnte und ungeahnte Möglichkeiten von Kabarett und Satire« und darüber, wie schwer es im öffentlichen Diskurs geworden ist, kritisches Denken zu verteidigen. Völlig plausibel, wenn man die von Erich Fromm schon vor Jahrzehnten konstatierte Pathologie unserer »Normalität« in Rechnung stellt: »Die Kranken, das sind die Gesunden. Und die Gesunden, das sind in Wirklichkeit die Kranken«. Was will man dem noch hinzufügen?

Vielleicht die »Einstürzenden Neubauten«. Die werden 40. Ob und was von denen vielleicht noch kommt, erfahrt ihr im Heft. Spannend auch der Artikel der Kunsthistorikerin Antje M. Warthorst zur politischen Satire in der Weimarer Republik: »Lachen von links, Schüsse von rechts«. Und Kabarettist Henning Venske offenbart in seiner Kolumne, dass der Russe nicht nur »das World Trade Center in New York nachhaltig stabilisiert, den Iran gegründet (…), sich in Leipzig-Connewitz eingenistet, Adolf Hitler überfallen und das Hamburger Polizeigesetz entworfen«, sondern »zu allem Überfluss« vor 200 Jahren auch noch »die Satire erfunden« hat – ein gewisser Gogol sei da federführend gewesen.

Bevor ich nun aber anfange, die mehr als 50 Autoren einzeln an der Fahnenstange nach oben zu ziehen, damit ihre Inhalte munter im leuchtenden Rot gegen die kulturelle Barbarei unseres Daseins flattern, gebe ich als Tageslosung aus: Pflichtkauf! Keine Ausrede lasse ich durchgehen, Genossen. Das Magazin ist bis zum Bersten gefüllt und will, Kugel für Kugel, in den fetten Wanst des parasitären, faulenden Kapitalismus getrieben werden.

Wie in diesem Magazin »nahezu alle künstlerischen und kulturellen Bereiche« berücksichtigt werden, macht Spaß, und da müssen wir uns nicht schämen, dass auch wir Spaß haben können, nein müssen, in Zuständen, die gelinde gesagt, überhaupt keinen Spaß verstehen. Außer den schlüpfrigen, den flachen und den auf Minderheiten abgefeuerten; Spaß, der im Halse steckenbleibt, wenn sich das Seil des Wir-lachen-uns-zu-Tode um unsere Kehle legt, damit wir die stumpfsinnige Arbeitsdiktatur überstehen oder mit einem Lächeln in Kauf nehmen, was das Kaufparadies so zu bieten hat. Nämlich alles, und damit nichts. Denn das Ganze ist das Falsche. Und da kann Spott »eine wichtige politische Waffe« sein, wie der marxistische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton, dessen Buch »Humour« von 2019 bisher nur auf Englisch vorliegt, am Ende des Hefts unterstreicht. Humor gefährde Herrschaftsverhältnisse, weil er »verlässlich gegen Einschüchterung und Verklemmtheit« wirke. Brecht habe das Komische im dialektischen Denken und seinen »Zickzackbewegungen, Widersprüchen, Überraschungen und plötzlichen Kontrasten« beispielhaft ausgearbeitet, erklärt Eagleton, der auch Theaterstücke geschrieben hat, und bestätigt den Eingangsbefund. »Metaphorisch gesprochen«, sei Humor »sicher eine Produktivkraft«.