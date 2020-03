Das Ende der Einheit

EPA/SEDAT SUNA Präsident Erdogan (l.) mit seinem damaligen Premier und heutigen Konkurrenten Ali Babacan (Istanbul, Mai 2015)

In der Türkei dauert seit 2013 eine tiefe Hegemoniekrise an, die eine weitreichende Veränderung von Staat und Gesellschaft mit sich gebracht hat. Eine lange eher unbeachtete Folge dessen ist, dass die politische Rechte in der Türkei sich zunehmend zerlegt.

Geht man von den allgemeinen Wahlen aus, so hat der rechte Block in dem Land als Ganzes bei allen Wahlen nach dem Militärputsch 1980 mindestens 60 Prozent der Stimmen erhalten. Ausnahme ist die Wahl vom 7. Juni 2015, bei der die rechten Parteien aber zusammen immer noch auf mehr als 59 Prozent kamen. Bei dieser Rechnung ist die republikanisch-kemalistische CHP, die als Atatürks Partei die Staatspartei schlechthin darstellt, mitsamt ihrer Abspaltungen wie einst die SHP und die DSP nicht im rechten Block verortet.

Gefüge bröckelt

Präsident Recep Tayyip Erdogan war es lange Zeit gelungen, den rechtskonservativen Block mehr oder weniger zu einen. Als er ab 2014/15 aufgrund des Bruches mit dem Prediger Fethullah Gülen neue Allianzen eingehen musste und Partner in ultranationalistischen und faschistischen Staatsfraktionen fand, begann das Gefüge jedoch zu zerbröckeln. Bis heute sind Erdogans AKP und die faschistische MHP verbündet. Das allerdings führte zu einer Spaltung in der MHP. Meral Aksener forderte den langjährigen Vorsitzenden Devlet Bahceli heraus, aber ein Parteikongress, auf dem Aksener hätte gewählt werden können, wurde verhindert. Daraufhin formierte sich die Parteiopposition, und letztlich gründete sich die IYI Parti – die »Gute Partei« –, die bei den letzten Wahlen im Oppositionsbündnis mit der CHP antrat.

Aber Abspaltungsprozesse gibt es auch aus der AKP heraus. Am Montag hat der frühere Wirtschaftsminister Ali Babacan die Gründung der Demokrasi ve Atilim Partisi (Partei für Demokratie und Fortschritt), abgekürzt ­DEVA (»Deva« bedeutet Heilmittel auf Türkisch), bekanntgegeben. Bereits im Dezember hatte der ehemalige Außenminister und Premierminister Ahmet Davutoglu seine Gelecek Partisi (Zukunftspartei) an den Start gebracht. Gerüchte über bevorstehende Abspaltungen hatte es schon lange gegeben.

Verschiedene Flügel

Inhaltlich gesehen, haben die Neugründungen wenig Aufregendes gebracht. Im Grunde stehen sie für verschiedene Flügel der ursprünglichen AKP, deren Vertreter mit der zunehmenden Konzentration der Macht bei Erdogan und seinem Zirkel außen vor gelassen worden waren. Davutoglu repräsentiert dabei grundsätzlich den konservativ-muslimischen Flügel, Babacan, der schon in seiner AKP-Zeit der Verbindungsmann zum westlichen Kapital war, den wirtschaftsliberalen Flügel. Beide betonen die Notwendigkeit einer neuen Verfassung und die Rückkehr zum parlamentarischen System sowie universelle Grund- und Menschenrechte. Schöne Phrasen, aber was das konkret heißen soll, darüber verlieren sie kein Wort. In den ersten Stellungnahmen auch rund um die Vorstellung des Parteiprogramms am vergangenen Mittwoch gab Babacan zu den wirklich interessanten Fragen nur Allgemeines zum besten. Unklar bleibt, wie er sich beispielsweise die Syrien-Politik vorstellt oder was die neue Partei anders machen würde als der Rest der Opposition.

Seit dem Beginn der Hegemoniekrise mit dem sogenannten Gezi-Aufstand im Juni 2013 haben sich immer mehr früher führende AKP-Mitglieder und Weggefährten Erdogans vom Staatschef distanziert oder wurden an den Rand gedrängt, weil auch minimaler Dissens immer weniger geduldet wurde. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass in den beiden Abspaltungen bekannte frühere AKP-Funktionäre vertreten sind. In DEVA findet sich unter anderem Mustafa Yeneroglu, der als AKP-Abgeordneter offen Kritik an der Regierung geübt hatte und dafür auch bekannt geworden war. Im vergangenen Jahr trat er aus der Partei aus bzw. wurde zum Austritt gezwungen. Yeneroglu ist in Deutschland aufgewachsen und in der Milli-Görüs-Bewegung aktiv.

Wieviel Zustimmung die neu gegründeten Parteien in der Bevölkerung erhalten werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Ob sie sich durchsetzen, wird sich erst herausstellen, wenn es zu einer vorgezogenen Parlaments- und Präsidentenwahl kommen sollte. Im Moment versuchen sie, sich zusammen mit der »Guten Partei« und der CHP als noch nicht offiziell ausgerufene, aber bereits als solche bezeichnete »Demokratieallianz« gegen das Regimebündnis zu positionieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass versucht werden soll, einen Teil der prokurdischen HDP ebenfalls in die Allianz zu integrieren.

Aufgabe der Linken

Richtig ist, dass die Einheit des rechten Blocks verhindert werden muss, um auf Ebene der parlamentarischen Politik seine Vorherrschaft zu brechen. Aber die Aufgabe der Linken müsste es sein, eine eigenständige Politik zu entwickeln und den Aufbau eines populären Bündnisses, das eine wirkliche Demokratisierung anstrebt, voranzutreiben. Mit dem Projekt der oppositionellen Eliten, das auf eine aufgewärmte Demokratiesoße mit etwas Liberalisierung zielt, ohne aber an den Grundfesten des autoritären Staates und des neoliberalen Kapitalismus zu rütteln, wird sich diese echte Demokratisierung kaum verwirklichen lassen.