Brutale Abschottung

picture alliance / AA

Auch in der Nacht von Donnerstag zu Freitag sind griechische Einsatzkräfte an der Grenze ihres Landes zur Türkei mit Tränengas gegen Flüchtlinge vorgegangen. Diese versuchen seit Tagen, die EU-Außengrenze zu überwinden. Um die Migranten am Übertritt zu hindern, setzten griechische Grenzbeamte, die von Frontex-Kräften aus mehreren EU-Staaten unterstützt werden, auch Tränengas ein. Um die Wirkung des Reizstoffes zu erhöhen, kamen nahe des Grenzübergangs Kastanies/Pazarkule auch riesige Gebläse (siehe Bild) zum Einsatz. (dpa/jW)