USA bombardieren irakisches Militär

REUTERS/Alaa al-Marjani Schäden durch die US-Bombardierung in Kerbala am Freitag

Die Volksrepublik China schickt wegen des Coronavirus Mediziner in den Irak, Washington beschießt das Land unterdessen mit Raketen: In der Nacht zum Freitag hat die US-Armee bei Luftangriffen in mehreren Provinzen laut irakischer Armee fünf Angehörige der Sicherheitskräfte und einen Zivilisten getötet.

Das Büro des irakischen Präsidenten Barham Saleh erklärte daraufhin in einer Mitteilung, bei der Bombardierung handele es sich um einen Verstoß gegen die Souveränität des Landes, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA meldete. Der irakische Staat werde gefährlich geschwächt und drohe, ins Chaos abzugleiten.

Das Pentagon erklärte, die Angriffe seien eine »direkte Antwort« auf die Bedrohung, die von mit Teheran verbündeten Schiitenmilizen für die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten ausgehe. Am Mittwoch war die internationale Militärbasis in Tadschi nahe der irakischen Hauptstadt mit Raketen beschossen worden. Dabei waren zwei US-Soldaten und eine britische Soldatin getötet worden. Zu dem Beschuss bekannte sich bis jW-Redaktionsschluss niemand.

Laut irakischem Militär hätten bei dem US-Angriff in der Nacht zum Freitag fünf schwere Raketen die von der Kataib-Hisbollah-Miliz kontrollierte Gegend Dschurf Sachr südlich der Hauptstadt Bagdad getroffen. Kataib Hisbollah gehört den Haschd-Al-Schaabi-Milizen an, die offizieller Teil des irakischen Sicherheitsapparats sind. Den irakischen Armeeangaben zufolge wurden bei dem US-Angriff drei Militärs, zwei Polizisten sowie ein Koch getötet.

Die Armee sprach von einer gefährlichen »Eskalation« der Gewalt. Das irakische Außenministerium bestellte die Botschafter der USA und Großbritanniens ein. In einer Erklärung verurteilte es zudem die »amerikanische Aggression«.

Teheran wies die Pentagon-Angaben zurück, wonach der Angriff auf die Militärbasis in Tadschi von proiranischen Milizen verübt worden sei. Außenamtssprecher Abbas Musawi warf seinerseits den USA vor, sich illegal im Irak aufzuhalten, und warnte vor den Konsequenzen ihres »gefährlichen Vorgehens« in dem Land. (AFP/dpa/jW)