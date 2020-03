Bellinzona. Weder der frühere Expräsident der FIFA Josef Blatter noch der ehemalige Fußballprofi Günter Netzer werden vorerst im »Sommermärchen«-Prozess um dubiose deutsche Millionenzahlungen aussagen. Das schweizerische Bundesstrafgericht in Bellinzona geriet mit seinem Verfahrensplan am Donnerstag in Verzug. Die für diesen Tag geplanten Zeugenaussagen von Blatter und Netzer wurden verschoben. Die Zeit drängt, weil das Delikt am 27. April verjährt. Wenn bis dahin kein Urteil vorliegt, wird das Verfahren eingestellt. Angeklagt sind die früheren Funktionäre des Deutschen Fußballbundes Theo Zwanziger, Horst R. Schmidt und Wolfgang Niersbach sowie der Exgeneralsekretär des Fußballweltverbandes FIFA, Urs Linsi. (dpa/jW)