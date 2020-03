Bühnenglanz und Prekarität

avant-verlag GmbH 2020 Der eher konventionelle Zeichenstil erhöht die Lesefreundlichkeit

Dem Leben und Wirken Emmy Ball-Hennings widmet sich »Alles ist Dada« – eine aktuelle Comicbiographie aus dem Berliner Avant-Verlag. Unter dem Titel »El Ángel Dadá« (»Der Engel des Dada«) wurde die Graphic Novel auf Spanisch bereits 2017 veröffentlicht. Dem Autor Fernando Gonzáles Viñas, der bereits Werke von Hugo Ball und Emmy Ball-Hennings ins Spanische übersetzt hatte, war es ein Anliegen, die »zu Unrecht vergessene Schlüsselfigur des Dadaismus« einem heutigen Publikum ins Gedächtnis zu rufen.

Ihr Werk ist zwar kaum noch bekannt, doch Emmy Hennings war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Star der Avantgarde-Szene. Sie trat als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin auf, schrieb Gedichte und Romane, zeichnete – und war obendrein Modell und Muse für viele zeitgenössische Künstler wie Erich Mühsam, Johannes R. Becher oder Reinhold Junghanns.

1885 in Flensburg geboren, heiratet sie früh und bekommt eine Tochter. Das hindert sie aber nicht, sich mit ihrem ersten Mann einer Wandertheatergruppe anzuschließen und das gemeinsame Kind bei der Großmutter zurückzulassen. Fortan wird ihr Leben ein steter Kampf – nicht nur um künstlerische Anerkennung, sondern ums tägliche Brot, um Tinte zum Schreiben, um Morphium, das die Sinne betäubt. Egal, ob als fahrende Sängerin oder als Teil der Berliner, Münchener oder Pariser Bohème: Prekäre Lebensumstände sorgen immer wieder für Konflikte mit dem Gesetz, und Prostitution bleibt wiederholte Male der einzige Weg, sich über Wasser zu halten. So zahlt sie einen hohen Preis für ihren Mut und ihren unbedingten Willen, sich nicht den gesellschaftlichen Zwängen zu beugen, sondern ihren eigenen Weg zu gehen.

Nach langen Jahren der Ignoranz tritt Ball-Hennings allmählich aus dem Schatten ihres zweiten Mannes, des Literaten Hugo Ball, heraus und erhält aufgrund ihres vielseitigen Schaffens den eigenständigen Platz in der Literaturgeschichte, den ihr väterlicher Freund Hermann Hesse bereits zu ihren Lebzeiten eingefordert hatte. Schließlich gehörte sie mit Hugo Ball und Künstlerfreunden wie Hans Arp, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara und Marcel Janco zu den Gründern des Cabaret Voltaire in Zürich, das 1916 die Keimzelle der internationalen Dada-Bewegung wurde. Ebenso wie Hugo Ball stand sie dort Nacht für Nacht auf der Bühne, bis sie nach wenigen Monaten die Kräfte verließen und sich beide ins Tessin zurückzogen. Nach Balls frühem Tod blieb sie dort und arbeitete auch an autobiographischen Texten, in denen sie die Erfahrungen ihres schwierigen Lebens verarbeitete.

»Ich war Teil einer Welt, die immer noch viele inspiriert«, resümierte sie 1948 kurz vor ihrem Tod. Wie diese Welt aussah, schildert die Graphic Novel in schlaglichtartigen Stationen. González Viñas lässt sie darin als Ich-Erzählerin zu Wort kommen, während José Lazaro die passenden Schwarzweißzeichnungen dazu liefert. Der Zeichenstil ist eher konventionell gehalten, was der Lesefreundlichkeit aber guttut. Denn einordnende Kommentare oder ähnliches gibt es nicht, Hintergrundwissen um Politik, Kunst und Gesellschaft der Zeit um den Ersten Weltkrieg wird vorausgesetzt. Da kann es nicht schaden, dass die Bilder keine weiteren Rätsel aufgeben und uns Emmy Ball-Hennings als erzählende Konstante mit Bubikopf, hohen Wangenknochen und großen, morphingeweiteten Augen durch die chaotischen Zeiten begleitet. Das Bild der Protagonistin und ihrer Zeit wird gleichermaßen schillernd gezeichnet, wobei der Schwerpunkt ein wenig zu sehr auf dem ausschweifenden Liebesleben statt auf ihrer Arbeit liegt. Das schürt leider ungewollt das alte Vorurteil, sie sei mehr »die Geliebte von« als eigenständige Kreative gewesen. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Lektüre, die anregt, sich mit ihrem Gesamtwerk auseinanderzusetzen.