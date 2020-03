Huawei größter Patentanmelder in Europa

München. Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei war 2019 Spitzenreiter bei den Patentanmeldungen in Europa, vor den koreanischen Elektronikkonzernen Samsung und LG. Wie das Europäische Patentamt (das keine Einrichtung der EU ist) am Donnerstag in München mitteilte, stiegen die Anmeldungen aus China um 29 Prozent, aus Südkorea um 14 Prozent und aus den USA um sechs Prozent. Insgesamt kamen die meisten aus den USA, gefolgt von Deutschland, Japan, China und Frankreich. (dpa/jW)