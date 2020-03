Suizidversuch von Manning

Jens Kalaene/dpa Die US-Whistleblowerin Chelsea Manning auf der »Re:publica« am 2.5.2018 in Berlin

Die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Manning sei am Mittwoch (Ortszeit) in ein Krankenhaus gebracht worden und erhole sich derzeit, teilte die Unterstützergruppe »Sparrow Project« mit. Der Suizidversuch erfolgte demnach vor einer Gerichtsanhörung im US-Bundesstaat Virginia am heutigen Freitag wegen Mannings Weigerung, zum Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange auszusagen.

»Sie bleibt standhaft in ihrer Weigerung, an einem geheimen Grand-Jury-Verfahren teilzunehmen, das sie für äußerst missbrauchsanfällig hält«, erklärte »Sparrow Project«. Manning habe bereits darauf hingewiesen, »dass sie nicht ihre Prinzipien verraten wird«. Ihr Handeln beweise jedoch auch »das tiefe Leid, das sie weiterhin erfährt«, hieß es in der Stellungnahme.

Die in der Mitteilung zitierten Anwälte bezogen sich in ihrer Einschätzung auf den UN-Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer, der die aktuelle Inhaftierung Mannings als Verstoß gegen internationales Recht gewertet habe. Der 32jährigen droht nach Angaben ihrer Anwälte auch eine hohe Geldstrafe. Laut New York Times habe Manning 2016 zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen.

Bei der Anhörung Mannings am heutigen Freitag vor einem Richter in Virginia geht es um den Vorwurf der Missachtung der Justiz. Anfang März 2019 war sie in Beugehaft gekommen, weil sie sich weigerte, vor der Grand Jury des Gerichts, die mit Wikileaks und Assange befasst ist, auszusagen. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte 2010 und 2011 Hunderttausende geheime Dokumente über die US-Diplomatie und die Kriege der USA im Irak und in Afghanistan veröffentlicht.

Sevim Dagdelen, Außenexpertin der Bundestagsfraktion der Partei die Linke und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, forderte am Donnerstag die Bundesregierung auf, sich für die Freilassung von Manning einzusetzen und ihr politisches Asyl anzubieten. »Nicht die Whistleblowerin gehört ins Gefängnis, weil sie Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak und in Afghanistan enthüllt hat, sondern diejenigen, die diese Kriegsverbrechen begangen oder verantwortet haben.« (AFP/dpa/jW)