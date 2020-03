Rauswurf aus Scholl-Haus

Gemeinfrei / Montage jW Mehr als Kaffee: Jungen Menschen bot das Projekt im städtischen Jugendzentrum auch Raum für politische Bildung

Den Namen der Stadt Pinneberg erwähnen Hamburger gern mal, wenn sie jemanden in großstädtischer Herablassung als provinziell charakterisieren wollen. Was in diesen Tagen in der Kreisstadt im Norden der Hansestadt geschieht, dürfte zu diesem Image eher beitragen. Offenbar unbeeindruckt vom rechtsterroristischen Anschlag in Hanau vor knapp drei Wochen und weiteren Bedrohungen von rechts will die Pinneberger CDU ein Antifacafé, das eine Gruppe junger Aktivisten seit September 2019 organisiert, aus dem städtischen Jugendzentrum »Geschwister-Scholl-Haus« drängen. Am Dienstag abend sollten im Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend die Weichen dafür gestellt werden. Grüne und Antifa üben scharfe Kritik an dem Vorhaben.

Auf der Tagesordnung des Ausschusses stand ein Antrag der CDU, die Benutzungsordnung der städtischen Jugendeinrichtungen zu ändern. Künftig soll eine Nutzung für private, gewerbliche, kommerzielle, politische oder religionsgemeinschaftliche Zwecke nicht mehr zulässig sein. Der Union im Stadtrat kommt es vor allem darauf an, »politische« Veranstaltungen zu untersagen – bisher spricht die Satzung von »parteipolitischen« Veranstaltungen, was etwa auf Versammlungen der Grünen Jugend zutrifft, aber nicht auf das Antifacafé. Die Antifa Pinneberg mobilisierte vor der Ausschusssitzung am Dienstag abend zu einer Solidaritätskundgebung am Rathaus.

»Klare Linie«

Wenn der Antrag durchgehe, heißt es in einem im Internet verbreiteten Aufruf, könnten die Jugendzentren in Pinneberg keine offene Jugendarbeit mehr machen. Gruppen wie die der Schulstreikbewegung »Fridays for Future« oder das von den Jugendzentren organisierte Festival »Wake up Pi« wären davon betroffen, teilte die Antifagruppe am Montag per Twitter mit.

Mit 14 Sitzen bilden die Christdemokraten die stärkste Fraktion im Rat. Gemeinsam mit der FDP, die über drei Sitze verfügt, und den »Bürgernahen«, die vier Mandate haben, könnten sie eine Mehrheit für den Antrag zustande bringen, wenn auch eine knappe. SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben je zehn Sitze. Die Fraktionsspitzen von CDU, FDP und »Bürgernahen« sprachen sich gegenüber dem Nachrichtenportal shz.de des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages am Samstag für die Satzungsänderung aus.

So erklärte Uwe Lange, Fraktionschef der Bürgernahen, er werde für den CDU-Antrag stimmen. »Wir wollen eine klare Linie und kein Mittelding«, zitierte ihn das Portal. FDP-Fraktionschef Werner Mende sagte, er sei »für politisch offene Diskussionen«, aber »nicht nur in eine Richtung wie beim Antifacafé«. Mende argumentierte sogar, dass es in einem nach den Geschwistern Scholl benannten Jugendhaus kein Antifacafé geben müsse. Das sei so, »als würde man einen Schimmel weiß anmalen«.

Die Grünen haben sich dagegen klar gegen den Rausschmiss des Cafés ausgesprochen. Gerade in Zeiten des rechten Terrors sei es wichtig, Flagge gegen rechts zu zeigen, erklärten die Ratsmitglieder Dieter Schott und Ann-Kathrin Tranziska, die auch Landesvorsitzende der Grünen ist, gegenüber shz.de. Komme der Änderungsantrag durch, könne ein politischer Austausch in der Einrichtung nicht mehr stattfinden, so Schott.

Das Pinneberger Antifacafé war schon kurz nach seiner Eröffnung im September unter Druck gesetzt worden. So soll die parteilose Bürgermeisterin Urte Steinberg der Gruppe zu verstehen gegeben haben, ihr Café besser umzubenennen und auf das Wort »Antifa« zu verzichten. (siehe jW vom 11.12.2019). Andernfalls dürften die Zusammenkünfte nicht mehr in der Einrichtung abgehalten werden. Als das im November bekannt wurde, versuchte die Stadtregierung, das Ganze als bloßes »Missverständnis« herunterzuspielen. Doch die Antifaschisten reagierten mit einem offenen Brief, in dem sie der Darstellung der Stadtoberen widersprachen.

Der Kreisverband von Die Linke, selbst nicht im Stadtrat vertreten, stellte sich bereits damals an die Seite des Antifacafés und reagierte »mit völligem Unverständnis« auf das Vorhaben der Bürgermeisterin, wie es in einer Mitteilung vom 10. November hieß. Steinberg mache sich » zur Gehilfin derer, die mit Hass und Hetze die Demokratie in unserem Land bekämpfen«, hieß es weiter.

Problem mit »Antifa«

Nun machte der CDU-Fraktionschef, Florian Kirsch, erneut klar, dass seine Partei sich vor allem am Begriff »Antifa« stört. Dieser sei negativ behaftet, behauptete er gegenüber shz.de, das hätten »unter anderem« der G-20-Gipfel 2017 in Hamburg und »die linksextremen Krawalle« gezeigt. Die CDU wolle im Jugendzentrum nun auch politische Organisationen, die zu keiner Partei gehörten, nicht mehr zulassen. Kirsch betonte, dass im Einzelfall die Bürgermeisterin entscheiden dürfe.

Die Androhung ihres Rauswurfes habe die Organisatoren des Antifacafés überrascht, berichtete die Tageszeitung am vergangenen Mittwoch. Die Treffen liefen seit Monaten gut. Bis zu 50 junge Menschen besuchten die Veranstaltungen. In den Räumen hörten sie beispielsweise Vorträge von »Zebra e. V.«, einer Beratungsstelle für Opfer von rechter Gewalt, oder Crewmitgliedern der »Iuventa«, eines Schiffs der Organisation »Jugend rettet«, die über die Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer berichteten.