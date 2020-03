»Konzerne nutzen Schattenfinanzplätze intensiv«

REUTERS/Gary Cameron Um Auskunft gebeten: Drei Führungskräfte von Credit Suisse vor einem Untersuchungsausschuss des US-Senats (Washington, 26.2.2014)

Ihre Organisation veröffentlicht regelmäßig den »Schattenfinanzindex«. Was hat es damit auf sich?

Der Index misst anhand zweier Komponenten den Beitrag von 133 Ländern zum globalen Schattenfinanzsystem: Zum einen betrachten wir anhand bestehender oder nicht bestehender Gesetze und Regulierungen etwa im Zusammenhang mit Geldwäsche oder dem Bankgeheimnis den Grad der Geheimhaltung. Das setzen wir dann mit dem Marktanteil des jeweiligen Landes auf dem Weltmarkt für Offshore-Finanzdienstleistungen in Beziehung. So entsteht ein Ranking, dem zu entnehmen ist, welche Länder am meisten zum globalen Schattenfinanzsystem, und damit zu Steuerflucht und -hinterziehung beitragen.

Die Schnittmengen Ihres Index’ mit der schwarzen Steueroasenliste der EU sind sehr gering. Warum?

Die EU-Liste ist hoch politisch. Sämtliche Mitgliedsstaaten sind von vornherein ausgeschlossen. Auch die USA als wichtiger Schattenfinanzplatz fehlen auf der Liste, sie entziehen sich dem automatischen Austausch von Steuerdaten komplett. Unser Ranking hingegen ist unabhängig. Wir müssen keine Rücksicht auf machtpolitische Verhältnisse nehmen, sondern können objektiv bewerten und für alle Staaten die gleichen Maßstäbe anlegen.

Die USA liegen bei Ihnen auf Platz 2, gefolgt von der Schweiz. Was ist bei diesen Staaten das Problem?

Die USA sind ein großer Magnet für Schwarzgeld, insbesondere aus Lateinamerika. Zudem bieten sie intransparente Rechtszonen, wie Delaware oder Nevada, wo viele Briefkastenfirmen angesiedelt sind, die beispielsweise mit Terrorfinanzierung und illegalen Waffengeschäften regelmäßig für negative Schlagzeilen sorgen. Über die Personen hinter diesen Firmen sind keinerlei Informationen zugänglich. In der Schweiz ist die Lage ähnlich. Allerdings nimmt die Schweiz anders als die USA mittlerweile etwas engagierter am internationalen Informationsaustausch teil. Deshalb liegt sie derzeit im Ranking hinter den USA.

Bewegt sich nur die Schweiz hin zu mehr Steuertransparenz?

Seit zwei Jahren sehen wir einen Trend zu mehr Transparenz, insbesondere weil weltweit immer mehr Länder öffentliche Register über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts einrichten. Fortschritte gibt es auch beim automatischen Informationsaustausch über Steuerdaten. Der dritte wichtige Bereich sind die Berichtspflichten von Konzernen. Hier sind die Fortschritte gering. Konzerne hinterziehen in großem Stil Steuern, indem sie riesige Geldmengen über Grenzen hinweg in Schattenfinanzzentren verschieben. Gerade die Bundesregierung spielt hier eine unrühmliche Rolle, weil sie sich auf EU-Ebene gemeinsam mit Steueroasen wie Zypern oder Luxemburg gegen mehr Transparenz sperrt.

Deutschland belegt in Ihrem Ranking den 14ten Platz. Sie sprechen von einem »Gangsterparadies«. Was läuft hierzulande schief?

Wir haben zahlreiche multinationale Konzerne, die unter dem irreführenden Label des Familienunternehmens firmieren und als unantastbar gelten. Sie genießen viele Privilegien wie geringere Offenlegungspflichten. Die Eigentümerstrukturen sind kaum zu durchschauen. Zudem sind die Lobbys dieser sogenannten Familienunternehmen sehr aktiv, wenn es etwa darum geht, EU-Regelungen für mehr Transparenz zu verhindern. Diese Verbände stehen hinter der deutschen Blockade gegen strengere Berichtspflichten für Konzerne. Deutsche Konzerne nutzen das globale Schattenfinanzsystem intensiv zur Steuervermeidung. Ein weiteres Problem hierzulande ist die Geldwäscheregulierung. Hier hat Deutschland großen Nachholbedarf.

Wie groß ist der globale Gesamtschaden, der durch Steuerflucht und -hinterziehung entsteht?

Nach unseren Schätzungen entsteht durch die Steuerflucht von Konzernen weltweit ein Schaden von jährlich rund 500 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen rund 200 Milliarden, die durch reiche Privatpersonen hinterzogen werden.