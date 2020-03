Strafmaß verkündet: 23 Jahre Haft für Weinstein

New York. Der frühere Hollywoodproduzent Harvey Weinstein (67) ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in erster Instanz zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Richter James Burke verkündete das Strafmaß am Mittwoch in New York, rund zwei Wochen nachdem eine Jury den berüchtigten Filmmogul schuldig gesprochen hatte. Die Höchststrafe für die Vergehen hätte bei 29 Jahren Haft gelegen. Die Verteidigung hat angekündigt, in Revision zu gehen. Weinstein, der zur Verkündung des Strafmaßes im Rollstuhl vor Gericht erschienen war, soll nun in einem Gefängnis im Bundesstaat New York untergebracht werden. (dpa/jW)