Wachablösung

Lillehammer. Die Japanerin Sara Takanashi hat den Weltcup der Skispringerinnen in Lillehammer gewonnen. Die 23jährige setzte sich am späten Montag abend mit Sprüngen auf 120,5 und 127,5 Meter vor Maren Lundby aus Norwegen und deren Teamkollegin Silje Opseth durch. Katharina Althaus belegte als beste deutsche Springerin den vierten Platz. In der Weltcupgesamtwertung eroberte Lundby die Führung von der Österreicherin Chiara Hölzl, die nur Neunte wurde. (dpa/jW)