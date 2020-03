Augsburg/Uerdingen. Vor lauter Coronahysterie wird es mancher Fan kaum mitbekommen, aber beim FC Augsburg sitzt am Sonntag einer neuer Trainer auf der Bank: Heiko Herrlich wurde am Dienstag vom Fußballbundesligisten als Nachfolger von Martin Schmidt vorgestellt. Er weiß, was von ihm erwartet wird: »Es ist wichtig, dass wir ganz eng zusammenrücken und Punkte sammeln«, sagte der ehemalige Leverkusener. Wie ersteres mit der Coronaprophylaxe zusammenpasst, blieb unklar. Auch der Drittligist KFC Uerdingen hat einen Neuen, der in diesem Fall ein Alter ist: Knapp 14 Monate nach seiner Beurlaubung als KFC-Chefcoach ist Stefan Krämer zurück. Dem bisherigen Trainer Daniel Steuernagel liegt ein Angebot vor, weiter im Trainerstab tätig zu bleiben. (dpa/jW)