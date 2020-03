Wie alles anfing

Corso Film »Den Erfolg haben wir für uns definiert, nicht für Deutschland« – Hildegard Frauenrath (dritte v. r. oben)

Komisch ist das schon: Es ist Premiere, und niemand geht hin. Oder fast. Das mag an der Aufführungszeit (vorige Woche Freitag, 13.15 Uhr) gelegen haben. Das Filmtheater Union in Berlin-Friedrichshagen präsentierte den Dokumentarstreifen »Das Wunder von Taipeh«. Tatsächlich ein fußballhistorisches Fundstück.

Der Filmtitel erinnert, na klar, an »Das Wunder von Bern«, den Weltmeisterschaftssieg westdeutscher Fußballer 1954 in der Schweiz. In Taiwans Hauptstadt Taipeh kickten im Oktober 1981 indes Frauen bei einer »inoffiziellen WM«. Ein Frauennationalteam hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) seinerzeit nicht. Kurios: Die damaligen Serienmeisterinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach traten als eine Art »Team Germany« an – und holten die Trophäe.

Regisseur John David Seidler erzählt mittels Zeitzeuginnen und alten Aufnahmen die Episoden dieser Geschichte. 1955 verbot der DFB das Fußballspielen von Mädchen und Frauen in seinen Mitgliedsvereinen. Der Berner Wundermacher Sepp Herberger hatte da so seine zeittypische Vorstellung: »Der Fußballsport ist keine Sportart, die für Damen geeignet ist.« Warum? »Eben, weil er ein Kampfsport ist.«

Sie bolzten trotzdem. Eine eigene Subkultur von Theken- und Freizeitteams entstand. Der FC Mini in Bergisch Gladbach etwa. Die Kickerinnen im Minirock waren Pionierinnen der späteren Frauenelf der SSG 09 unter Trainer Hans Gronewold, erzählt die frühere Spielerin Bettina Krug. Erst 1970 kippte der DFB das Spielverbot für Frauen wieder – aus Angst, sie könnten einen eigenen Verband gründen.

Der DFB schickte seinen besten Klub nach Fernost, auf Vereinskosten. Spielerinnen liefen mit Sammelbüchsen herum, verkauften Waffeln auf dem Markt, gaben Autogrammstunden in der Kreissparkasse. Hauptprotagonistin der Doku ist Anne Trabant, eine mit klarem Motto: »Ich wollte immer vorne, Erste sein.« Stürmerin, Kapitänin, Spielertrainerin war sie in Taipeh. Neun Spiele in elf Tagen im SSG-Dress vor großer Kulisse. Eine Dauerstrapaze bei 98 Prozent Luftfeuchtigkeit und ohne Mannschaftsarzt.

»Der Start war schwierig«, sagt Trabant. 0:0 hieß es zum Vorrundenauftakt gegen Indien. Der erste Sieg dann im zweiten Spiel: 5:2 gegen die Auswahl von Haiti. »Da war Kratzen und Beißen angesagt«, erinnert sie sich. Anschließend wieder ein 1:1-Unentschieden, diesmal gegen die Finninnen vom HJK Helsinki. Die dokumentierten Bewegtbilder von den Partien sind krisselig, die Sequenzen wackelig. Die Super-8-Filme, kombiniert mit Interviewschnipseln der Protagonistinnen, vermitteln aber authentische Eindrücke.

In der Finalrunde der acht Besten ging es für Trabant und Co. munter weiter gegen Neuseeland (2:1), Thailand (6:0), das norwegische Team von BUL Oslo (4:0), Taiwan (1:1); und im vorletzten Finalrundenspiel gegen die Schweizerinnen vom SV Seebach hieß es (6:2). Vor dem letzten Spiel führte die SSG-Elf mit einem Punkt vor den Gastgeberinnen. Auf dem Spielzettel standen nur noch die abgeschlagenen Niederländerinnen von Zwart-Wit ’28. Trabants Sturmpartnerin Doris Kresimon netzte ein, drei weitere Treffer ohne Gegentor sollten folgen. Cupsieg.

Kritik muss sein: Warum Frauenfußball gerade in Taiwan populär war, lässt Filmemacher Seidler offen. Die Reihenfolge der Turnierspiele gerät mitunter durcheinander. Dass sieben von insgesamt 14 Turniermannschaften Vereinsteams waren, also nicht nur das deutsche, bleibt unerwähnt. Hätte sich das »Underdog-Märchen« andernfalls nicht so gut erzählen lassen?

»Den Erfolg haben wir für uns definiert, nicht für Deutschland«, betont Trabants Teamkollegin Hildegard Frauenrath kurz vor dem Abspann. Ein Coup mit Folgen: Im November 1982 feierte ein offizielles DFB-Nationalteam der Frauen sein Debüt. Übrigens mit acht Fußballerinnen aus Bergisch Gladbach.