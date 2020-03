Vorteil Schlossallee

Jens Roetzsch/DuMont-Mediengruppe/dpa Seit dem Kauf des Berliner Verlages von Konkurrenten attackiert: Silke und Holger Friedrich

Im Herbst 2019 erwarb das Unternehmerehepaar Silke und Holger Friedrich vom Kölner Medienkonzern DuMont den Berliner Verlag mit der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier. So weit, so gut – oder auch nicht: Die beiden gehören zu keinem der etwa zehn Milliardärsclans, denen in der Bundesrepublik mehr als zwei Drittel aller Tageszeitungen gehören und gemäß einer Art bundesdeutschem Naturrecht zu gehören haben. Denn wer in den Eigentumsverhältnissen und auf Rendite getrimmten Arbeitsverhältnissen Gefahren für die im Grundgesetz verankerte Pressefreiheit sieht, dem wird etwas wie »Kulturgut«, »Demokratie« und »vierte Gewalt« vorgehalten.

In den damit gemeinten Medien wurden die Friedrichs daher zunächst als »branchenfremd« bezeichnet, was in der Kombination mit Hinweisen auf ihre ostdeutsche Herkunft schon anrüchig klang. Die auf Sicherung von Klassenabständen trainierten Leitmedienschaffenden nahmen jedenfalls Witterung auf und siehe da: Den Newcomern fehlt nicht nur Stallgeruch der Springers, Funkes, DuMonts, von Holtzbrincks und Bauers, der Softwaremann Holger Friedrich war auch noch fürs Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig. Und sowas residiert in einer Wannseevilla? Der Ossi war dran.

Bei einem Gespräch des Ehepaars in der Berliner Volksbühne am 17. Februar mit Freitag-Herausgeber Jakob Augstein, der allen Ernstes wegen des MfS-Kontakts von einem »Täuschungsversuch« faselte, belehrte ihn Silke Friedrich, selbstverständlich sei ihr Mann mit dem Kontakt zum MfS privat stets offen umgegangen, und erkundigte sich, was denn das bei Verkaufsverhandlungen zu suchen habe. Eine Antwort erhielt sie nicht. Sie fasste nur noch kurz zusammen, was in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus solchem Anlass abgeht: »Von der Ostseezeitung bis nach Kleintupfingen war mein Mann auf der Titelseite – über Wochen. 48 Stunden lang war er bei Google News auf Platz eins. Das waren ›die‹ News für Deutschland, wo ich mir sage: O. k., wir haben also keine anderen Probleme.« In dem Moment, als der Kontakt zum MfS öffentlich wurde, habe sich der Senat mit Pressemitteilungen »überschlagen«, hätten neun Finanzbehörden kurzfristig »Prüfungen angeordnet« – innerhalb von zwei Wochen vor Weihnachten.

Wie an dieser Stelle vorhergesagt (siehe jW vom 28. November 2019) mussten die in der »Stasi«-Industrie leistungslos ihr Brot verdienenden Medienschaffenden und »Historiker« aber nach der »Enthüllung« eine neue Erfahrung machen: So wirkungsvoll ihr »Stasi«-Geheul seit 30 Jahren bei der sofortigen Entfernung von Küchenpersonal, Abgeordneten oder Angestellten jeder Art ist, es bewirkt bei Eigentümern nichts. Die bleiben. So auch die Friedrichs.

In militärischen Kategorien: Nun herrscht Stellungskrieg. Von Zeit zu Zeit wird ein angeblicher Fund über die Friedrichs in die Medien lanciert. So titelt z. B. das in Frankfurt am Main produzierte Branchenportal Horizont, das von einem früheren westdeutschen Chefredakteur der Berliner Zeitung, Uwe Vorkötter, geleitet wird, am 13. Februar: »Berliner Zeitung: Jetzt auch mit Staatspropaganda direkt aus dem Kreml«. Dazu verfasste eine Ulrike Simon ein längeres Pamphlet, dessen gesamter Inhalt im ersten Satz steht: »Auf der Webseite bedient sich das Blatt von Silke und Holger Friedrich bei der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS.« Die werde »als normale Quelle behandelt, gleichwertig mit dpa und Reuters.« Igitt.

Die über den Schlaf der Nation wachende Gedankenpolizistin verfasste im Eifer ein ganzes Dossier. Beispiel: Haben doch die Friedrichs schon nach Bekanntgabe des Verlagskaufs dem RBB erzählt, sie hätten bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten, »auch aus China und Russland«. Letzteres steht da fettgedruckt. Frau Simon hält es für »verstörend«, »dass sich die Friedrichs bei der journalistischen Ausgestaltung der Berliner Zeitung ausgerechnet über Hilfsangebote aus Ländern Gedanken machen, in denen demokratische Prinzipien so wenig gelten wie freie Presse.« So wie die demokratischen Prinzipien in freien deutschen Medienkonzernen. Eine Ahnung von denen vermittelt Silke Friedrich im Augstein-Gespräch, als sie anmerkte, die Berliner Zeitung sei vom Vorbesitzer, dem DuMont-Konzern »ausgeplündert«, eine »Kölnische Kolonie« geworden. Frau Simons Verdacht auf Unrat dürfte damit endgültig bestätigt sein.

Von ähnlicher Rohrkrepierqualität war eine Meldung der Welt am Sonntag am 2. Februar, wonach Holger Friedrich 1985 eine Arbeitskollegin bezichtigt haben soll, die DDR illegal verlassen zu wollen. Keine Reaktion, nirgends. Am 1. März legte das Springer-Blatt also nach und tischte eine wirre Geschichte auf, wonach die Friedrichs über Jahre eine unternehmerische Tätigkeit am Finanzplatz Zürich angegeben hätten. Beim örtlichen Handelsregisteramt lägen über diese Firma aber keine Informationen vor. In solch einem Fall könne eine Strafanzeige die Folge sein. Da war ein Wunsch der Vater des »journalistischen« Satzes.

Was das Ehepaar mit der Berliner Zeitung vorhat, bleibt allerdings unklar. Die von DuMont übernommenen Chefredakteure wurden Anfang Februar entlassen, der Nachfolger kündigte Ende des Monats. Im Volksbühnen-Gespräch deutete Holger Friedrich drei Umbauaufgaben an: die komplizierte technische Herauslösung aus dem DuMont-Konzern, die Schaffung interessanter Angebote für heutige Leser und schließlich »neue Themen«, über die er öffentlich nicht sprechen wolle.

Vorerst geht es so weiter wie gehabt: In der Ausgabe der Berliner Zeitung vom vergangenen Wochenende beschrieb der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld auf zwei Seiten seine Relegation von der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow im Herbst 1988. Sichtweisen anderer gab es nicht. Das war in der »Kölnischen Kolonie« auch nicht anders.