»Darf nicht bei einer Konsumkritik bleiben«

Im Rahmen der »Marxistischen Studienwoche« wird am Donnerstag über das Thema »Globaler Kapitalismus, soziale Klassen und ›imperiale Lebensweise‹« diskutiert. Sind Bourgeoisie und Arbeiterklasse gleichermaßen für die Zerstörung der Natur verantwortlich?

Die Verantwortung dafür ist nicht gleich verteilt. Das hat allein schon mit völlig unterschiedlich geprägten Lebensstilen zu tun. Lohnabhängige und prekär Beschäftigte haben wesentlich weniger Anteil am CO2-Ausstoß, der die Klimakrise anheizt. Es geht um Verteilungs- und Konsummuster, so wie sie die Sozialwissenschaftler Ulrich Brand und Markus Wissen in ihrem Buch »Die imperiale Lebensweise« beschreiben. Entscheidend sind dabei die Produktionsverhältnisse und die Stellung der Individuen im Arbeitsprozess. Zunächst sind die weltweiten Konzerne mit ihren Kapitalverwertungsinteressen stark in der Verantwortung: zum Beispiel die lobbystarke deutsche Automobilindustrie. Abseits von der Konzernebene verhält sich die Bourgeoisie mit ihrem Lebensstil umweltschädlicher als Angehörige der Arbeiterklasse.

Was fehlt der Klimagerechtigkeitsbewegung aus Ihrer Sicht inhaltlich?

In Sachen Klimabewegung tut sich viel, etwa bei »Fridays for Future«, »Students for Future« oder bei den Gewerkschaften. Wir Organisatoren der »Marxistischen Studienwoche« halten dies für einen berechtigten Protest. Uns interessiert aber, ob die Probleme an der Wurzel gepackt werden. Nach unserer Analyse spielt die zentrale Rolle dabei die Eigentumsfrage, vor allem das Eigentum an Produktionsmitteln. Ohne deren Vergesellschaftung kann es keine Lösung für die ökologische Krise geben. Es gilt ein Primat der Politik über die Ökonomie durchzusetzen: Umwelt- und Klimaproteste sind mit der Klassenfrage zusammenzudenken.

Welchen Beitrag können dabei Gewerkschaften leisten?

Meines Erachtens bewegen sich die Gewerkschaften mit den von ihnen geforderten umweltpolitischen Maßnahmen meist in einem Rahmen, in dem die Eigentumsverhältnisse nicht angetastet werden. Wir brauchen aber kämpferische Gewerkschaften, damit die Beschäftigten sich zu einer starken Kraft formieren, die politischen Druck ausübt.

Ein Schwerpunkt der Studienwoche ist das Thema »Konsum und Lebensweisen«. Was muss sich ändern?

Viele Menschen leben vegan oder überlegen, bei welchem Unternehmen sie ihre Produkte kaufen. Das ist eine gute Sache, aber bei der Konsumkritik darf es nicht bleiben. Die wettbewerbsorientierte Produktionsweise im Kapitalismus ist zu ändern. Denn sonst bleiben die weniger entwickelten Staaten des Südens hinter den Industriestaaten zurück. Dies ist ebenso zu berücksichtigen wie die Konfliktlinien zwischen Arm und Reich in den einzelnen Gesellschaften.

Ist die Debatte hilfreich, dass wieder mehr lokal produziert werden soll?

Natürlich wäre es gut für die hiesigen Arbeiterinnen und Arbeiter, die Produktion wieder nach Deutschland zu verlagern, um Arbeitsplätze zu schaffen und Lohndumping zu reduzieren. Allerdings gilt es auch zu bedenken, was dies in den Entwicklungsländern bewirkt. Als Linke sehen wir uns im Spannungsfeld zwischen internationaler Solidarität und der Unterstützung der Arbeiterklasse hierzulande. Solange alles nach der Logik des Kapitalismus organisiert ist, werden wir nichts ändern können. Dies haben schon Karl Marx und Friedrich Engels beschrieben: Der Kapitalismus führt zur Ausbeutung der Menschen sowie der Natur und deren Ressourcen.

Können soziale Bewegungen in der BRD Veränderungen durchsetzen?

Ja, aber zuvor ist von den ökologischen und gewerkschaftlichen Bewegungen eine Debatte über ihre politische Verfasstheit zu führen, wie sie zusammenwirken können. Sie liegen oft noch weit auseinander. Im Parlament ist das nicht zu regeln, weil es dort keine linken Mehrheiten gibt.