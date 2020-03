Wutbürger in Aktion

Sebastian Kahnert/dpa-Zenralbild/dpa Mit Personenschutz unterwegs: Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Zwickau

Wer sich in der Kommunalpolitik engagiert, ist, im Gegensatz etwa zu Ministern oder Bundestags- und Landtagsabgeordneten, bei akuten Bedrohungen auf sich allein gestellt. Auch das trägt dazu bei, dass immer weniger Menschen bereit sind, in den Gemeinden politisch hervorzutreten. Denn diese Bedrohungen häufen sich.

Bei den Tätern handelt es sich, das zeigen Untersuchungen, überwiegend um Rechte aller Schattierungen, zunehmend aber auch um bislang nicht in Erscheinung getretene »Wutbürger« aus der »politischen Mitte«. Sie eint, dass ihnen ein immer weiter entgrenztes Spektrum an Mitteln und Methoden recht zu sein scheint, ehrenamtliche Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, kommunale Beamte und generell alle, die sich in die Kommunalpolitik einmischen, einzuschüchtern oder direkt anzugehen. Insgesamt 1.241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sind 2019 begangen worden – im Schnitt also jeden Tag drei bis vier. Knapp zwei Drittel der Bürgermeister in der BRD sind einer Umfrage zufolge in ihrem Amt bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder angegriffen worden. 64 Prozent der befragten Bürgermeister gaben dies an, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Zeitschrift Kommunal im Auftrag des ARD-Politikmagazins »Report München« hervorgeht. Jeder zweite erklärte demnach, schon mehrfach angegangen worden zu sein. Sieben von zehn Rathauschefs gaben an, dass gegen ihre Mitarbeiter oder Gemeindevertreter schon einmal Beleidigungen oder Drohungen erfolgten. In jeder fünften Kommune wurde mindestens ein Mitarbeiter körperlich angegriffen, bespuckt oder geschlagen.

Das Problem beschäftigt mittlerweile auch die Bundespolitik. Am Dienstag besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die sächsische Stadt Zwickau und nahm dort an einer Diskussionsveranstaltung teil, die unter dem Motto »Gemeinsam gegen Hass und Gewalt – Kommunalpolitiker nicht allein lassen!« stand. »Es gibt keinen Zweifel mehr: Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt«, erklärte Steinmeier dort vor knapp 180 Zuhörern.

Bezeichnend war allerdings, dass Steinmeier einmal mehr den Eindruck zu erwecken suchte, das Problem sei grundsätzlich neu. Das ist aber nicht der Fall. Vergleichsweise neu ist allenfalls, dass nun auch Politiker etablierter Parteien bedroht werden. Ein Beispiel: Etwa seit dem Jahr 2000 wurden in Dortmund, wo es seit Jahrzehnten eine gut organisierte Neonaziszene gibt, eine Reihe von Anschlägen gegen stadtbekannte Antifaschistinnen und Antifaschisten, maßgeblich aus den Reihen der DKP und der MLPD, verübt. Über mehrere Jahre hinweg kam es zu einer Reihe von Gewalttaten und Bedrohungen. Ganze Familien wurden von militanten Faschisten gestalkt. Bei einigen von ihnen hatte der Alltagsterror zur Folge, dass sie die Stadt verließen. Die Polizei war – den Willen einmal unterstellt – nicht in der Lage, die Betroffenen zu schützen. Selbst als Rechte in den letzten Jahren dazu übergingen, den amtierenden Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) und seine Familie zu bedrängen und selbst vor Gregor Lange, dem Dortmunder Polizeipräsidenten, nicht Halt machten, wirkten die Sicherheitsbehörden vollkommen hilflos.

Wie der Alltag für Kommunalpolitiker, die im Gegensatz zu Steinmeier nicht auf den Personenschutz des Bundeskriminalamts zurückgreifen können, tatsächlich aussieht, wurde dieser Tage in Rheinstetten (Baden-Württemberg) deutlich. Einem Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten zufolge wurde dort Ende Februar der 21jährige örtliche SPD-Vorsitzende Nikolas Karanikolas im Haus seiner Mutter angegriffen. »Es hat geklopft, meine Mutter hat die Tür aufgemacht und bekam sofort einen Schlag ins Gesicht«, sagte er. »Ihr scheiß Ausländer, wir bringen euch um, haben sie geschrien«, berichtete der Jungpolitiker. Ein Polizeisprecher meinte hingegen lapidar, dass »zwei Gruppen aneinandergeraten« seien. Von schweren Verletzungen oder einem ausländerfeindlichen Hintergrund sei der Polizei nichts bekannt, heißt es dort weiter. Erst nachdem sich eine Reihe an Politikerinnen und Politikern, darunter auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung, solidarisch mit Karanikolas gezeigt hatten, sah sich die Polizei genötigt, weitere Ermittlungen anzustellen. Das Ergebnis: »Bei seiner Vernehmung auf dem Revier, so Karanikolas, sei ihm (…) gesagt worden, in einem gewissen Kontext könnten Aussagen wie ›ihr scheiß Ausländer, wir bringen euch um‹ auch als ganz normale Beleidigung gewertet werden«, so die Zeitung weiter.