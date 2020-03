Geschacher unter NATO-Brüdern

REUTERS/Huseyin Aldemir Tränengaseinsatz gegen Geflüchtete an der türkisch-griechischen Grenze

Im Diplomatensprech hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Montag abend in Brüssel ihr Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über den Krieg in Syrien und Zukunft des »Flüchtlingsdeals« von 2016 zusammengefasst. Sie habe deutlich gemacht, dass die EU bei den fraglichen Themen Fortschritte machen werde – Voraussetzung sei allerdings, dass dies auf Gegenseitigkeit beruhe, erklärte von der Leyen laut Nachrichtenagentur Reuters, die daraufhin berichtete, das Treffen sei ohne erkennbares Ergebnis geblieben. Von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel hätten kurzfristig eine Pressekonferenz ohne Erdogan angekündigt, hieß es.

Hintergrund der Zusammenkunft war die Entscheidung des türkischen Staatsoberhaupts, Flüchtende und Migranten nicht mehr von der Einreise in die Europäische Union abzuhalten, wie seine Regierung 2016 mit dem Staatenbund vereinbart hatte. Während Zehntausende seit mehreren Tagen im türkisch-griechischen Grenzgebiet kampieren, fordert Erdogan neben weiterer finanzieller Unterstützung auch militärischen Beistand der NATO für seine wiederholten Angriffe auf syrisches Territorium. Vor dem Treffen mit den EU-Spitzenvertretern hatte er dies nachdrücklich betont. »Wir erwarten konkrete Unterstützung unserer Verbündeten in dem Kampf, den die Türkei alleine führt«, sagte er. »Die NATO ist in einer kritischen Phase, in der sie deutliche Unterstützung zeigen muss.« Von der Leyen hatte dies nicht etwa als völkerrechtswidriges Abenteuer zurückgewiesen, sondern zunächst ein Entgegenkommen der Türkei verlangt, als könne man danach über alles reden. Die Türkei müsse erst einmal aufhören, geflohene Menschen zur Weiterreise nach Griechenland, sprich: in die EU, zu ermuntern, so von der Leyen.

Nach einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF werden die Schutzsuchenden allerdings nicht nur von griechischer Seite mit Gewalt an der Einreise gehindert, sondern von türkischer Seite auch an der Umkehr. Die türkische Regierung habe 1.000 zusätzliche Polizisten an die Grenze entsandt, um zu »verhindern«, dass die griechische Regierung Flüchtlinge »zurückdrängt«, die den Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) zu überqueren versuchten, sagte demnach der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Donnerstag bei einem Besuch im Grenzgebiet. Bei den Polizisten handele es sich um vollausgerüstete Spezialkräfte. Somit werden die Flüchtenden zwischen der griechischen Polizei, der EU-»Grenzschutzagentur« Frontex und der türkischen Polizei eingekeilt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprach am Dienstag im Interview mit der amtlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu von »neuen Umständen«, die eine Überarbeitung des sogenannten Flüchtlingspakts erforderten. Auch Erdogan erklärte auf dem Rückflug von Brüssel vor Journalisten, dort sei darüber gesprochen habe, dass der Pakt »aktualisiert« werden müsse.

Der EU-Deal mit der Türkei beinhaltet deren Vorgehen gegen »illegale Migration«. Ankara erhält im Gegenzug unter anderem finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt sechs Milliarden Euro. Laut EU-Kommission sind davon bislang 4,7 Milliarden Euro verplant und rund 3,2 Milliarden bereits ausbezahlt. Cavusoglu kritisierte am Dienstag erneut, dass die Türkei das Geld noch nicht vollständig erhalten habe. Erst seit die Geflüchteten an der griechischen Grenze ausharrten, habe die EU »die Probleme verstanden«, sagte er. Cavusoglu betonte zudem, die Türkei sei bereit, neue Kapitel im EU-Beitrittsprozess zu eröffnen, wie ebenfalls im »Flüchtlingspakt« vereinbart worden war.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Erdogan ebenfalls am Montag traf, betonte im Anschluss, das Militärbündnis habe bereits »mehr als fünf Milliarden Dollar« in der Türkei investiert. In Deutschland fordert die Bundestagsfraktion Die Linke eine klare Absage an Erdogans Forderungen nach Kriegsbeihilfe – nicht zuletzt wegen der Beteiligung dschihadistischer Söldner auf türkischer Seite in Syrien. »Die Bundeswehr darf nicht zur Hilfstruppe der Al-Qaida beim Regime-Change-Krieg gemacht werden«, erklärte am Dienstag die Vertreterin der Linken im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Sevim Dagdelen.