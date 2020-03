Aktionismus gegen Epidemie

(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Desinfektion steht bei Massentreffen ganz oben auf der Liste: Reinigungskraft im Stadion von Borussia Mönchengladbach

Während aus China vorsichtige Entwarnungssignale bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus kommen, reagiert der deutsche Staat auf die drohende Epidemie mit Aktionismus. Am Dienstag meldete Sachsen-Anhalt als letztes Bundesland »seinen« ersten Infizierten, am Montag waren die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit der Infektion hierzulande bekanntgeworden. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt, beim Fußball stehen »Geisterspiele« auf dem Programm, das Gesundheitswesen agiert am Limit. Ein Plan ist schwer erkennbar. Klar sind allerdings die Prioritäten: »Hilfen« für die Wirtschaft.

Das Kapital soll »entlastet« werden. Ein »Notfallpaket« hatte der Koalitionsausschuss von Union und SPD angeregt, den das Kabinett im Schnelldurchgang umsetzen will. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag bei einem Treffen mit Amtskollegen aus den Bundesländern: »Wir wollen, dass möglichst kein Unternehmen in Deutschland nur aufgrund der Coronaepidemie in die Insolvenz gehen muss.«

In einem Kommuniqué bekräftigten die Minister, sie seien jederzeit bereit und in der Lage, angemessen und schnell notwendige Entscheidungen zu treffen – auch weitergehende und umfassende Maßnahmen. Vor allem im Tourismus, bei Messen, Hotels und Gaststätten gebe es erhebliche Auswirkungen, so Altmaier. Das Ministerium erwarte zudem, dass Auswirkungen auf Lieferketten in der Industrie erst in den nächsten Wochen in ihrer ganzen »Tragweite« sichtbar würden. Er verwies als Gegenmaßnahme auf das Notfallpaket, das etwa Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld vorsieht. Nach Angaben von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus vom Dienstag werde der Bundestag zudem »zusätzliche Haushaltsmittel« bis zu einer Milliarde Euro bereitstellen.

Weltweit haben sich inzwischen laut Robert-Koch-Institut mehr als 114.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge wesentlich höher. Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg bis Montag nachmittag auf 1.139. (dpa/jW)