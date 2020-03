Noch die letzte Wurzel

Wilhelm Bertram/dpa Für die demokratische Selbsttätigkeit der Massen: Rudi Dutschke (6.12.1967)

Rudi Dutschke ist die Ikone des deutschen 1968. Er wurde am 7. März 1940 in Schönefeld bei Luckenwalde geboren. Aus dem Osten also kam der wortgewaltige Sprecher der westdeutschen antiautoritären Bewegung, der im April 1968 Opfer eines Attentats eines Rechten wurde und 1979 an den Spätfolgen starb. Die bundesdeutschen Medien schufen seinerzeit einen regelrechten Dutschke-Mythos. Mittlerweile grassiert interessanterweise in der Linken eine Art ideologisches Anti-Dutschke-Ressentiment.

Dutschke habe ein positives Verhältnis zur Nation gehabt und sich für eine deutsche Wiedervereinigung ausgesprochen, wird beklagt. Viele Dutschke-Kritiker beziehen sich darüber hinaus in ihrer Abneigung auf Kolportagen aus der Renegatenliteratur, wie jener Peter Schneiders in »Rebellion und Wahn«, wonach Dutschke gesagt haben soll: »Man kann nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen«. Empört wollen darin einige eine Ablehnung von »Vergangenheitsbewältigung« sehen, gar einen versteckten Antisemitismus. Dass in zeitgenössischen Texten und Aufzeichnungen Dutschkes unmissverständliche Worte zu lesen sind von der »Schande der KZs« und über die »Scham«, die ihn befiel, als er von den Greueltaten des »deutschen Wahnsinns« hörte, muss ignoriert werden. Auch, dass Dutschke stets vehement für das Existenzrecht Israels eingetreten ist, sogar noch nach dem Sechstagekrieg, als die westdeutsche Linke schon mehrheitlich vom Philosemitismus zum Antizionismus übergewechselt war.

Dutschke stellte die »nationale Frage« in Marx’ und Engels’ Tradition: Der Klassenkampf ist international, in seiner Form aber national. Über die Generation seines Vaters schrieb Dutschke, diese hätte, aufgrund der vom Kalten Krieg vorgegebenen, restaurativen Politik der Alliierten, die eine massenhafte Selbsttätigkeit in den Antifakomitees und der Sozialisierungsbewegung nach 1945 unterbanden, »nicht einmal eine objektive Möglichkeit gehabt, den bisherigen Höhepunkt der deutschen Misere, den Sieg und die Niederlage des deutschen Faschismus, die eigene Lebensgeschichte aufzuarbeiten und den aufrechten proletarischen und demokratischen Klassengang zu erlernen«.

So verstand Dutschke unter »Vergangenheitsbewältigung« die praktische und tatsächliche Ausrottung noch der letzten Wurzel des Nazismus. Die zwei deutschen »Fragmente« würden eine solche nicht bewerkstelligen. Vielmehr sollte »Identität und Geschichte« des Klassenkampfs in Deutschland zurückgewonnen werden, damit sich eine proletarische Rätemacht entfalten könne gegen die lange dunkle Tradition der »deutschen Misere«. Letztere bestand für ihn seit dem gescheiterten Bauernkrieg in der unterentwickelten demokratischen Selbsttätigkeit der Massen. Im sowjetischen Einflussbereich wurde in seinen Augen die aufklärerische Tradition der europäischen Arbeiterbewegung zusätzlich einbetoniert. Darin war Dutschke August-Thalheimer- und Ernst-Bloch-Schüler und rätesozialistischer Antistalinist. Diese Tradition ist in der aktuellen Linken marginalisiert, wenn nicht sogar unbekannt.