Knapp daneben

Vancouver. Die deutsche Rollstuhlrugbymannschaft hat die Qualifikation für die Paralympics in Tokio (25. August bis 6. September) knapp verpasst. Beim Qualifikationsturnier in Vancouver wurde das Team von Cheftrainer Christoph Werner Dritter unter sieben Mannschaften. Die beiden Tickets für die Spiele in Japan gingen an Frankreich und Kanada. Deutschland verpasste nach drei Teilnahmen mit Beginn der Aufnahme ins Programm in den Jahren 2000, 2004 (jeweils Siebter) und 2008 (Sechster) somit zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für die Spiele. (dpa/jW)