Bellinzona. Nach nur wenigen Minuten ist der erste Verhandlungstag zum »Sommermärchen«-Verfahren in der Schweiz wieder beendet worden. Richterin Sylvia Frei vertagte den Prozess um dubiose Millionenzahlungen im Zuge der deutschen WM-Kandidatur 2006 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona in Abwesenheit der drei deutschen Angeklagten auf Mittwoch. Die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der ehemalige Generalsekretär Horst R. Schmidt hatten aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme abgesagt. Der ehemalige Generalsekretär des Fußballweltverbandes FIFA, Urs Linsi, erschien am Montag vor Gericht in seinem Heimatland. Die Richterin bewertete das Fehlen des deutschen Trios als »unentschuldigt«. (dpa/jW)