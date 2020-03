Nächste Schließung bei Ledvance

Stefan Puchner/dpa Das Unternehmen hatte Mitte November 2017 angekündigt, 1.300 seiner 2.400 Mitarbeiter in Deutschland zu entlassen

Das derzeit größte Werk des Leuchtmittelherstellers Ledvance in der Bundesrepublik soll schließen. Das Unternehmen will den Betrieb im bayerischen Eichstätt mit rund 360 Beschäftigten dichtmachen, wie am Montag nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung in Garching bei München bekanntgegeben wurde. Das Eichstätter Werk stand nach Gewerkschaftsangaben schon länger zum Verkauf. Ledvance erklärte am Montag, es habe Interessenten gegeben, die Angebote hätten sich aber »als nicht tragfähig erwiesen«. Das Unternehmen gehörte einst zu Osram, wurde aber 2017 von chinesischen Kapitalgebern übernommen. Das Unternehmen stellt unter anderem LED-Leuchten her. Derzeit beschäftigt es in der Bundesrepublik noch knapp 1.000 Menschen.

Vor Bekanntgabe der Entscheidung folgten etwa 300 Ledvance-Beschäftigte dem Aufruf der IG Metall und nahmen an einer Kundgebung auf dem Eichstätter Werksgelände teil, wie der regionale Ableger des Donaukuriers am Montag online berichtete. IG-Metall-Chef Bernhard Stiedl kündigte demnach einen »Großkonflikt« an, wie ihn die Region noch nicht gesehen habe. Man werde die Auseinandersetzung zu einer der gesamten IG Metall Ingolstadt machen. »Das ist erst der Anfang.«

Was der chinesische Eigentümer von Ledvance vorhabe, sei aus Sicht des CSU-Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandle »kein Geschäftsmodell, sondern Ausbeutung«, wie ihn der Donaukurier zitierte. Das Unternehmen werde »umgehend« Beratungen und Verhandlungen mit den zuständigen Beschäftigtenvertretungen und der IG Metall aufnehmen, wie das Blatt aus einer Mitteilung zitierte.

Zuvor waren die Ledvance-Werke in Augsburg mit 700 – einst größter Standort – und in Berlin mit 200 Beschäftigten von Schließungen betroffen (siehe junge Welt vom 17.11.2017). Das Unternehmen hatte Mitte November 2017 angekündigt, 1.300 seiner 2.400 Mitarbeiter in Deutschland zu entlassen. Im Sommer 2016 gab der Osram-Konzern mit der Glühbirnenproduktion sein Traditionsgeschäft, das rund 40 Prozent des Umsatzes ausmachte, unter dem Namen Ledvance an ein chinesisches Konsortium für 400 Millionen Euro ab.