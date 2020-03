Wirtschaft schmiert ab

REUTERS/Andrew Kelly Die Coronaepidemie verschärft die Krise des Kapitalismus

Börsenkrach weltweit: Zum Handelsbeginn am Montag stürzten die Kurse in den asiatischen und europäischen Handelszentren um mehr als sieben Prozent ab. Als die Krise ins Herz des Kapitalismus vordrang, brach an der Wall Street in New York Panik aus. Der Wertpapierhandel wurde kurz nach Beginn für 15 Minuten ausgesetzt. Im Anschluss fiel der Dow Jones um mehr als fünf Prozent und damit schlagartig auf den tiefsten Stand seit Anfang 2019.

Es war ein Crash mit Ansage. Am Wochenende hatte das saudische Königshaus im Alleingang beschlossen, den Ölpreis um bis zu acht Dollar pro Barrel (159 Liter) zu senken und die Produktion drastisch auszuweiten. Um sich seiner Sache sicher sein zu können, hatte Kronprinz Mohammed bin Salman am Freitag kurzerhand den Bruder des Königs, Prinz Ahmed bin Abdulasis Al Saud, und zwei Neffen des Monarchen, Prinz Mohammed bin Najef und Prinz Nawaf bin Najef, verhaften lassen. Den Inhaftierten werden Putschpläne vorgeworfen, ihnen droht die Todesstrafe. Mit den Maßnahmen zur Senkung des Ölpreises verschärfen Riad und dessen Schutzmacht Washington den Wirtschaftskrieg gegenüber erdölexportierenden Ländern wie Russland, Iran und Venezuela.

Der Ölpreis schmierte am Montag um bis zu 28 Prozent ab. Es war der größte Einbruch seit Januar 1991 zu Beginn des zweiten Golfkrieges. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte die Ölförderländer davor, »russisches Roulette« zu spielen. Wie die IEA in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht schreibt, prognostiziert sie für das ganze Jahr 2020 wegen der Coronaepidemie einen Rückgang der Erdölnachfrage um 90.000 Barrel je Tag. Bisher war die Organisation noch von einem Anstieg um 800.000 Barrel je Tag ausgegangen. Ein solcher Nachfrageeinbruch ist das letzte Mal nach der globalen Finanzkrise im Rezessionsjahr 2009 aufgetreten.

Die betroffenen Regierungen schalteten in den Krisenmodus. Die US-Notenbank legte noch am Montag ein Bankenrettungsprogramm auf. Knapp eine Woche nach ihrer vorgezogenen Zinssenkung erhöhte sie ihre Geldspritzen für das Finanzsystem. Das Volumen ihrer Übernachtgeschäfte mit den Banken steigt von bisher 100 Milliarden auf mindestens 150 Milliarden US-Dollar. Das Volumen ähnlicher Geschäfte mit 14tägiger Laufzeit wird von 20 Milliarden auf 45 Milliarden Dollar erhöht. Die Änderungen gelten zunächst bis 12. März. Das russische Finanzministerium kündigte an, Devisen zu verkaufen, sollte der Ölpreis unter der Schwelle von 42 Dollar pro Barrel (159 Liter) bleiben. Der Rubel fiel bis zum Mittag um neun Prozent – für einen US-Dollar waren im Handel 75 Rubel nötig. Das war der tiefste Stand für die russische Währung seit Anfang 2016.

Die Bundesregierung setzte in der Nacht zu Montag den Forderungskatalog des Kapitals um. Die Sozialversicherungsbeiträge beim Kurzarbeitergeld werden künftig vollständig von der Bundesagentur für Arbeit (BA) erstattet. Ferner soll Kurzarbeit künftig bereits möglich sein, wenn zehn Prozent der Belegschaft eines Unternehmens von einem Arbeitsausfall betroffen sind. Bislang lag die Schwelle bei mindestens einem Drittel. Die Investitionen des Bundes werden bis 2024 um insgesamt 12,4 Milliarden Euro aufgestockt, um Produktionsausfälle zu kompensieren.

Für die auf Export ausgerichtete deutsche Wirtschaft kam am Montag die nächste Hiobsbotschaft: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist der Handel mit China im Januar deutlich eingebrochen. Die Ausfuhren in die Volksrepublik nahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,5 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro ab. Die Weltwirtschaft steht am Vorabend der nächsten großen Rezession.