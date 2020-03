Seehofer: »Grenzen Europas nicht offen« – Hilfsorganisationen verlassen Lesbos wegen Attacken

(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Horst Seehofer (CSU) am Dienstag nach der Fraktionssitzung vor Journalisten in Berlin

Berlin/Lesbos. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterstützt den Kurs Griechenlands, das Flüchtende und Migranten an seiner Grenze stoppt. »Ich habe sehr deutlich heute in der Fraktion gesagt, dass die Grenzen Europas nicht geöffnet sind für diese Flüchtlinge aus der Türkei und das gilt auch für unsere Grenze«, sagte Seehofer am Dienstag nach einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. Auf die Frage, ob er in diesem Punkt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übereinstimme, antwortete er: »Wir sind ständig im Kontakt miteinander«. Er und die Kanzlerin arbeiteten in dieser Krise »im Gleichschritt«. Wichtig sei, dass sich Zustände wie während der »Flüchtlingskrise 2015« nicht wiederholten. Damals hatte sich Merkel mit der Entscheidung, die deutschen Grenzen nicht zu schließen, noch deutlich vom CSU-Kurs abgegrenzt.

Aktuell haben mehrere Organisationen wegen rechter Attacken auf Flüchtlingshelfer auf der griechischen Insel Lesbos angekündigt, ihre Arbeit dort einzustellen. Die meisten dieser hätten ihr Personal angewiesen, die Insel zu verlassen, sagte der Mitgründer der Organisation Refocus, Douglas Herman, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Gewalt gehe von faschistischen Banden aus, sagte Herman. Schlägertrupps hätten Straßenblockaden auf der Insel errichtet und die Helfer in ihren Autos bedroht. Die Besatzung des Schiffs »Mare Liberum«, das vor der ägäischen Küste Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, war nach eigenen Angaben am Montag abend von einer solchen Bande attackiert worden. Die Angreifer hätten geschrien, der Besatzung gedroht und »Benzin auf das Schiffsdeck« geschüttet, erklärte der Trägerverein der »Mare Liberum« via Twitter. (AFP/dpa/jW)