Automesse IAA zieht nach München

Liebe in Zeiten des menschengemachten Klimawandels: der ganz normale IAA-Wahnsinn (Archivbild, 2015)

München/Berlin. Die größte Automesse Europas findet künftig in München statt. Auch die Innenstadt soll dort genutzt werden, um für den motorisierten Individualverkehr zu werben. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) entschied am Dienstag, die Internationale Automobilausstellung (IAA) an der Isar auszurichten, nach fast 70 Jahren in Frankfurt am Main. Im Rennen waren neben München zuletzt noch die Städte Berlin und Hamburg. Die erste Münchner IAA soll vom 7. bis 12. September 2021 stattfinden, eine Woche vor dem Oktoberfest.

Mit der neuen IAA will der VDA sich nicht auf die Messehallen beschränken, wie es im dpa-Bericht heißt. München habe auch durch die Bereitschaft überzeugt, die Innenstadt zur Bühne der IAA zu machen und die Schauplätze über Vorrangspuren für angeblich umweltfreundliche Fahrzeuge mit dem Messegelände zu verbinden. Für die Umwelt- und Klimaschutzbewegung, die gegen die letzte IAA und den »Klimakiller Auto« bereits Massenproteste mit Fahrraddemos und Blockaden organisiert hatte, bleiben Elektroautos jedoch Teil des Problems, solange sie mit Strom aus fossilen Energiequellen fahren. (dpa/jW)