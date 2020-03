Erfurt. Die Pläne von Rot-Weiß Erfurt, in der kommenden Oberligasaison das Stadion an der Grubenstraße zu seiner Heimspielstätte zu machen, trifft nicht auf Gegenliebe. Der Vereinssprecher von FC Erfurt-Nord, Georg Leonhardt, kritisierte gegenüber dem MDR, der Platz sei bereits ausgelastet. Im Stadion an der Grubenstraße spielt zur Zeit neben den Mannschaften des Landesligisten auch der Kreisligist Erfurter Kickers. Der insolvente Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt will nach der Abmeldung seiner Regionalligamannschaft in der Oberliga neu beginnen und aus Kostengründen nur noch drei bis vier Heimspiele im Steigerwaldstadion austragen. (jW)