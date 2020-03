Duell unterm Fernsehturm

Matthias István Köhler Deckel drauf: Augusto Batioja (M. Nr. 18) trifft zum 5:2

Für den tschechischen Zweitligisten Viktoria Zizkov aus Prag ist es eine sehr lange Winterpause gewesen. Am Samstag morgen wurde im Stadion an der Seifertova in Prag endlich wieder gekickt, nachdem das letzte Spiel am 23. November mit 2:1 gegen Banik Sokolov gewonnen werden konnte. Viktorka, wie die Fans das Team zärtlich nennen, empfing den Stadtrivalen Dukla. Die frühere Armeemannschaft war erst im vergangenen Jahr abgestiegen, hat große Ambitionen, wieder in die tschechische erste Liga zurückzukehren, und lag vor Spielbeginn auf Rang vier. Nur zwei Plätze dahinter überwinterte der 1903 gegründete Traditionsverein Viktoria.

Die Erwartungen vor dem Duell unter dem Zizkover Fernsehturm waren groß. Denn wie Phoenix aus der Asche ist die Viktoria in den vergangenen Wochen wiederauferstanden. 2012 war sie nach Bekanntwerden eines in der Geschichte des tschechischen Fußballs beispiellosen Bestechungsskandals in die zweite Liga abgestiegen. Im letzten Jahr noch hatte es ausgesehen, als würde sie nicht mal mehr dort ihren Platz finden, erst am letzten Spieltag schaffte es das Team, den Klassenerhalt zu sichern. Und jetzt? Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der hochverschuldete Verein von einem Investor aus dem Viertel übernommen wird. Jetzt träumen die Fans bereits vom Aufstieg in die erste Klasse des tschechischen Fußballs, vielleicht könnte es der Klub sogar noch in diesem Jahr schaffen. Ein Sieg am ersten Spieltag nach der langen Pause war also Pflicht. Und wer am Sonnabend ins Stadion kam, merkte gleich, dass bei der Viktoria ein frischer Wind wehte: Das Vereinswappen am Eingang war frisch aufgemalt, und zwischen den Fans spazierte das neue Maskottchen. Es erinnert ein wenig an den »Ritter Keule« von Union Berlin, nur eben mit langem Schnauzbart und Augenklappe.

Bei leichtem Nieselregen erlebten die Unterstützer von Viktorka einen spektakulären Beginn: Bereits in der achten Minute versenkte Ales Nesicky gekonnt einen Freistoß im Netz der Armeemannschaft. Es dauerte keine weitere Minute, und die Mannschaft aus Zizkov erhöhte auf zwei zu null. Während auf den Rängen die Fans tobten, wachte Dukla nach den verschlafenen Anfangsminuten auf und riss das Spiel an sich. In der 14. Minute schoss Duklas bester Mann Lukas Holik den Anschlusstreffer. Es sollte keine weiteren zwei Minuten dauern, und der Viertplazierte glich mit einem wunderschönen Kontertor aus.

Die Zizkover Fans versuchten nun mit lauten Gesängen ihre Mannschaft aus der Schockstarre zu holen. Aber es half alles nichts. Bis zur Halbzeit spielte nur ein Team: Dukla. Mehrere große Chancen konnten von Tormann und Kapitän Milan Svenger abgewehrt werden. Auf den Rängen wurde er dafür laut gefeiert.

Doch nach dem Wechsel tat sich Dukla schwer. Zizkov spielte körperbetont und erkämpfte sich schon in der 48. Minute das 3:2 – ein Schlag, von dem sich die Gäste nicht mehr erholen sollten. Augusto Alexis Quintero Batioja gab Dukla den Rest und besiegelte mit seinen Treffern in der 70. und 85. Minute den verdienten 5:2-Sieg der Viktoria.

Das Auftaktspiel lässt für den weiteren Verlauf der Saison hoffen. Auch außerhalb Tschechiens spricht sich herum, bei welch großartiger Stimmung im früheren Prager Arbeiterviertel Zizkov Fußball gespielt wird. Etliche englisch, deutsch und auch japanisch sprechende Gäste waren zu dem Spiel um zehn Uhr morgens gekommen, tranken mit den Einheimischen böhmisches Bier, verspeisten Bratwürste und feierten die Viktoria zum Sieg: Auf dass der Aufstieg gelingen möge!