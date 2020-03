Mit Keynes gegen Klimawandel

ERIN SCOTT/REUTERS Auch Bernard Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez schreiben den »Green New Deal« auf ihre Fahne (14.11.2019)

Aktuell besitzt kaum ein Politikentwurf unter linken Sozialdemokraten soviel Popularität wie der »Green New Deal«. Bernard Sanders, Jeremy Corbyn und Bernd Riexinger befürworten das öko-keynesianistische »Projekt der Transformation«. Als dessen »intellektuelle Patin« gilt die kanadische Journalistin Naomi Klein. Ihr neues Buch ist ein fesselndes, wenn auch nicht überzeugendes Plädoyer für den Green New Deal. Gleichwohl ist der nicht das einzige Thema.

In den 18 in Form und Inhalt stark variierenden Reden, Artikeln und Vorträgen aus den Jahren 2010 bis 2019 geht es, in Kleins eigenen Worten, um die Analyse von »Kernelementen der westlichen Kultur«, die zu einer »alles umfassenden Geschichte eines zivilisatorischen Bruchs« geführt haben. Im ersten Essay erörtert sie etwa die Havarie der vom Öl-Multi BP betriebenen Förderplattform »Deepwater Horizon« im Golf von Mexiko im Jahr 2010, um das Paradigma der Naturbeherrschung anzuprangern. In einem historisch angelegten Beitrag zeigt Klein, dass nicht »die menschliche Natur«, sondern die neoliberale Offensive eine frühzeitige Bekämpfung der Klimakrise verhindert hat, als Ende der 1980er Jahre bei der ersten internationalen Klimakonferenz erstmals gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über den »kapitalogenen Klimawandel«, die vom Kapital verursachte Klimakrise, vorlagen.

Schwerpunkt und roter Faden des Buchs ist bei aller Themenvielfalt aber der Green New Deal. Er wird als politisches Konzept zur Lösung der aktuellen »dreifachen Krise«, wie Klein sie nennt, aus »ökologischer Katastrophe, der eklatanten wirtschaftlichen Ungleichheit und dem Aufleben rassistischer Ideologien« vorgestellt. Zudem ist der grünsozialdemokratische Plan als Alternative zum autoritär-bevölkerungspolitischen »Ökofaschismus« und zum technokratisch-marktbasierten Ökomodernismus angelegt. Historisch, politisch und begrifflich geht er auf den keynesianistisch-korporatistischen »New Deal« des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt während dessen erster Amtszeit 1933–1938 zurück.

Der formulierte Anspruch ist hoch: »Während frühere Maßnahmen ein wenig an den Stellschrauben drehten, handelt es sich bei den Green-New-Deal-Konzepten um eine Generalüberholung des Betriebssystems.« Es gehe um nichts weniger als »eine umfassende Revolution – unserer Lebens- und Arbeitsweise und unseres Konsumverhaltens«.

Die Eckpfeiler dieser »integrierten Lösung« sind folgende: ein enormes staatliches Investitions- und Jobprogramm zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs- und Pflegebereichs und zum Aufbau einer regenerativen Energieproduktion, die von Kommunen und Energiegenossenschaften gesteuert werden soll; Regulierung und Umbau der Privatwirtschaft, insbesondere der fossilen Ökonomie und des Finanzsektors; eine staatliche Jobgarantie und Umschulungen für Arbeiter der fossilen und CO2-intensiven Wirtschaftszweige; demokratischere Entscheidungsstrukturen und eine Konsumreduktion der global reichsten 20 Prozent. Gemäß Verursacherprinzip sollen die Gewinne der fossilen Konzerne, Kürzungen der Militärausgaben sowie Erlöse aus neuen Steuern für Unternehmen und »Stinkreiche« das Konjunkturprogramm und die »Umverteilungspolitik« innerhalb der Metropolen und von den Zentren zu den Peripherien finanzieren.

Der Erfolg des Green New Deal stehe und falle, so heißt es in einem Aufsatz zur Bewegungspolitik, mit dem Aufbau einer »intersektionalen Massenbewegung«. Sie müsse verschiedene Themen und Bewegung zusammenführen und von jenen angeführt werden, »die bisher am meisten geschändet und an den Rand gedrängt wurden«. Um »Gegenmacht aufzubauen«, sei dieser Organisationsprozess »die dringlichste Aufgabe«.

Kleins Klima-Keynesianismus ist gemessen an den gängigen Modellen grüner Modernisierung des Kapitalismus radikal. Einzelne Forderungen des Reformtableaus sind zweifelsohne nützlich für eine ökosozialistische Politik. Gleichwohl wird das Problem der sozialen und ökologischen Verwüstungen nicht an der Wurzel, den bürgerlichen Produktions- und Zirkulationsverhältnissen, gefasst. Grundlegende Orientierung für den ökosozialistischen Klassenkampf bietet der programmatische Vorschlag dementsprechend nicht. Zumal Klein die Transformationsakteure nicht klassentheoretisch bestimmt.

Die Zielvorstellung einer sozialökologisch regulierten Marktwirtschaft wirft ferner die Frage auf, ob diese denn weiter wächst und wenn ja, wie dies ohne Steigerung der Ausbeutung und Naturzerstörung vonstatten gehen soll. Wächst sie nicht, gerät auch der grüne Kapitalismus in die Krise. Wächst sie doch, bedarf es eines höheren Stoffdurchsatzes und einer erhöhten Ausbeutungsrate. Schließlich, Klein macht keinen Hehl daraus, ist der Keynesianismus historisch ein Integrationsprogramm gewesen. Zwar sind Teile der neuen sozialen Bewegungen bereits auf gutem Wege zum Bewegungskorporatismus (Stichworte »Atomkonsens« und »Kohlekompromiss«). Aber selbst unter Kleins Maxime, dass die Bewegungen den Preis für den Pakt mit dem Kapital hochtreiben sollen, müssten sie eigentlich »mehr« fordern als einen Ökomodernismus mit menschlichem und klimafreundlichem Antlitz.