Rückzieher

Nach Protesten will der US-Verlag Hachette Book Group die Autobiographie von Hollywood-Regisseur Woody Allen nicht drucken. Das teilte das Haus am Freitag mit. Damit reagierte man auf Arbeitsniederlegungen Dutzender Mitarbeiter der Verlagsgruppe in New York und Boston am Donnerstag, die sich in E-Mail-Abwesenheitsnotizen mit Allens Kindern Ronan und Dylan Farrow solidarisiert hatten. Letztere wirft Allen vor, sich in ihrer Kindheit an ihr vergangen zu haben. Der Regisseur hat das stets zurückgewiesen. (dpa/jW)