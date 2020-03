Handelsschiffahrt setzt auf Wachstum

Aly Song/REUTERS Weil in China die Produktion gedrosselt wird, warten Reeder andernorts auf Container (Hafen von Shanghai)

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt auch in der Handelsschiffahrt für Aufregung, deren Situation aufgrund geopolitischer Spannungen bereits von Unsicherheit geprägt ist. Dennoch erweckt die Branche den Eindruck, als gäbe es nichts Wichtigeres als Wachstum. Mitte vergangener Woche warnten Experten laut einem Onlinebericht des Branchenmagazins Hansa, dass der globalen Container-Linienschiffahrt »schwere finanzielle Verluste« schon fürs erste Quartal des Jahres drohten. Die Ausbreitung des Coronavirus werde allein im Segment der Vollcontainer-Ladung aus Fernost zu Einbußen von rund 1,9 Milliarden US-Dollar führen. Die Drosselung der Produktion etwa in der Volksrepublik China führte für etliche Schiffe zu beschäftigungslosen Aufliegezeiten. In der Folge klagt man in Europa und Nordamerika bereits über einen Mangel an Containern.

Als Reaktion haben etliche Reedereien sowohl im Transpazifik- als auch im Asien-Europa-Verkehr ihre Fahrpläne ausgedünnt und Abfahrten gestrichen. Neben den unmittelbaren Verlusten drohen den Linienreedereien darüber hinaus aber kurzfristig steigende Fracht- wie auch Charterraten. Die stehen wegen des starken Verdrängungswettbewerbs und der herrschenden Überkapazitäten ohnehin unter erheblichem Druck. Auch hier ist der Asien-Europa-Verkehr stark betroffen.

Diese Entwicklung dürfte sich in naher Zukunft noch zuspitzen und ist derzeit nur sehr bedingt der Ausbreitung des Virus geschuldet. So liegen noch etliche Frachter wegen der zum Jahresanfang durch die Internationale Schiffahrtsorganisation (IMO) gesenkten Obergrenze für Schwefelemissionen in Werften. Dort sollen sie mit Abgasreinigungsanlagen (»Scrubber«) ausgerüstet werden. Das beeinflusst verfügbare Kapazitäten schon jetzt. Die Situation wird sich verschärfen, wenn weitere Schiffe umgerüstet werden.

Bereits wenige Wochen nach Inkrafttreten der »IMO 2020« genannten neuen Grenzwerte zeigt sich, dass mit Scrubbern ausgestattete Schiffe deutlich günstiger unterwegs sind. Sie dürfen weiterhin dreckiges »Schweröl« bunkern (HSFO), weil die Scrubber die Abgase reinigen. Schiffe ohne diese Anlagen müssen erheblich teurere, schwefelarme Treibstoffe nutzen. Während aktuell eine Tonne HSFO in Rotterdam 288 US-Dollar kostet (in Singapur 297 Dollar), müssen für IMO-2020-konformen Kraftstoff in den Niederlanden 406 bis 458 und in Singapur 435 bis 442 Dollar gezahlt werden. Die Nachrüstung kostet je nach Schiffsgröße und Bauart zwischen zwei und fünf Millionen Dollar. Aber alle Zweifel, ob sich das lohnen könnte, seien laut Hansa »nach den ersten Wochen des Jahres erst einmal aus der Welt«. Schiffe ohne Scrubber müssen höhere Kosten in Kauf nehmen, können diese aber nur begrenzt an Kunden weitergeben – weil die sonst Schiffe mit Scrubber buchen.

Die Tankschiffahrt hat in den vergangenen fünf Jahren ihren Flottenbestand um rund zehn, dank zunehmender Schiffsgrößen aber deren Transportkapazität um rund 15 Prozent gesteigert. Beim Massengut wuchsen beide Faktoren um je etwa acht bis neun Prozent. Die Stückgutschiffahrt brachte zwar nur ein Prozent mehr Frachter zum Einsatz, das aber mit einer Kapazitätssteigerung um rund fünf Prozent. Die Zahl der Containerschiffe nahm um geschätzte drei, ihre Transportkapazität um rund 15 Prozent zu.

Die Neubauaufträge insbesondere für »Ultra Large Container Vessels« (ULCV) gingen nur leicht zurück. Während der Schweizer Weltranglistenzweite MSC in 2019 die ersten von insgesamt 16 Riesen mit einer Kapazität von rund 23.700 TEU (»Twenty-foot equivalent unit« – Maß für Standardcontainer) in Betrieb nahm, ist Südkoreas Hyundai Merchant Marine (HMM) dabei, diesen Rekord schon wieder zu brechen, und wird dieser Tage mit der »HMM Algeciras« das erste von zwölf Schiffen für knapp 24.000 TEU auf Jungfernfahrt schicken. Aktuell haben allein die zehn größten Linienreeder 168 Neubauten mit 1,87 Millionen TEU weiterer Kapazität in ihren Orderbüchern. Und Ende 2019 zertifizierte die norwegisch-deutsche Gesellschaft DNV-GL einer chinesischen Werft den Entwurf eines Megaboxers mit 432,5 Meter Länge, 63,6 Meter Breite und einer Kapazität von 25.600 TEU.