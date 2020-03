Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa: Asylrecht ist Menschenrecht!

Die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK) bekräftigte am Freitag: Asylrecht ist Menschenrecht!

Indem der türkische Staat Hunderttausende Geflüchtete an die Grenzen lotst, versucht er diese für seine (...)faschistischen Interessen zu nutzen. Millionen Geflüchtete, die seit den Stellvertreterkriegen 2011 in Syrien aus Furcht um ihr Leben Zuflucht in der Türkei suchten, werden seither von Erdogan als Erpressungsmittel gegen die EU genutzt, um jährlich Hilfe in Form von Milliardenbeträgen zu erhalten. Aufgrund der Verschärfung des Türkei-Syrien-Konflikts droht der faschistische türkische Staat damit, die Geflüchteten in die EU-Länder zu schicken. Hunderttausende befinden sich in menschenunwürdigen Zuständen an den Grenzen und müssen dem Tod ins Auge sehen.

Insbesondere über die Schließung der griechischen Grenztore und die dortigen Angriffe, durch die mehrere Menschen verletzt und einige gar getötet wurden, wird in den Medien immer wieder berichtet. Doch für die dramatischen Szenen, die sich vor Ort abspielen, ist der faschistische türkische Staat ebenfalls verantwortlich. Dort versuchen Tausende Menschen, darunter Kinder, von dem Asylrecht Gebrauch zu machen, das in internationalen Menschenrechtskonventionen verankert ist. Dies zu verhindern, verstößt gegen die Konvention. Auch wenn diese Konvention nicht die Interessen des Volkes vertritt, zeigt das imperialistisch-kapitalistische System mit der Nichteinhaltung seiner eigenen Konventionen sein wahres Gesicht. (…)

Die europäischen Länder tragen die größte Verantwortung für den imperialistischen Plünderungskrieg. Die aus imperialistischen Interessen geführten Stellvertreterkriege im Nahen Osten sind der Grund, weshalb im Jahr 2018 ca. 70 Millionen Menschen (hauptsächlich aus Syrien) ihr Land verlassen und in einem anderen Land Zuflucht suchen mussten. Diese leben seither in Ländern wie Libyen, der Türkei oder Griechenland unter menschenunwürdigen Umständen. Die europäischen Länder müssen sich ihrer Verantwortung stellen und den Geflüchteten (…) eine legale Einwanderung ermöglichen.

Wir rufen dazu auf, diesem Drama an den Grenztoren entgegenzuwirken und den gemeinsamen Kampf für die (…) Geflüchteten zu stärken. (…)

Pressemitteilung der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) vom Freitag zur Stimmabgabe Bodo Ramelows für den AfD-Kandidaten bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Landtages:

»Noch vor einigen Tagen erklärte die Linkspartei in Thüringen, dass ihr Kuschelkurs mit der CDU ›die Brandmauer zur faschistischen AfD‹ wiederaufbauen würde. Heute wählte Bodo Ramelow den Kandidaten der AfD bei der Wahl zum Vizepräsidenten des Thüringer Landtags. Ich bin nicht nur erschüttert über soviel Doppelzüngigkeit, ich bin wütend. In den letzten Wochen sind Tausende gegen die faktische Beteiligung der AfD an der Regierungsbildung in Thüringen auf die Straße gegangen. Das war gut so. Die Absprachen zwischen CDU, Grünen, SPD und Linkspartei haben die Grundlage für diesen Skandal gelegt. Beides ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die auf der Straße waren. Trotzdem – nicht frustrieren lassen, den außerparlamentarischen Kampf weiterführen«, erklärte Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP.