Widerstand gegen Finanzhaie

Aziz Taher/REUTERS Vom IWF geforderte Kürzungsmaßnahmen dürften die Massenproteste im Libanon weiter anheizen (Beirut, 11.2.2020)

Der hoch verschuldete Libanon wird zum ersten Mal in seiner hundertjährigen Geschichte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Das verkündete der erst vor sechs Wochen ins Amt eingeführte Ministerpräsident Hassan Diab am Samstag in einer Fernsehansprache. Konkret geht es um die an diesem Montag fällige Rückzahlung einer Eurobond-Anleihe über 1,2 Milliarden US-Dollar, die die libanesische Regierung aussetzt. Diab will mit den Gläubigern über eine Umschuldung verhandeln.

90 Milliarden US-Dollar und damit 170 Prozent des BIP beträgt die libanesische Staatsverschuldung und ist damit eine der höchsten weltweit. Fast die Hälfte der Staatseinnahmen wird inzwischen von den Zinszahlungen aufgefressen, der US-Dollar ist gegenüber dem libanesischen Pfund um mindestens 40 Prozent gestiegen. In den nächsten fünf Jahren muss Beirut Schulden von 24 Milliarden US-Dollar bedienen, im April und Juni sind erneut Zahlungen in jeweils dreistelliger Millionenhöhe fällig.

Vom Internationalen Währungsfonds geforderte Kürzungsmaßnahmen, insbesondere eine weitere Senkung der öffentlichen Ausgaben, würden die seit Oktober stattfindenden Massenproteste im Zedernstaat indes aller Wahrscheinlichkeit nach weiter anheizen. Die gegen Arbeitslosigkeit, ein marodes und überteuertes Gesundheits- und Bildungssystem sowie Strom- und Trinkwasserknappheit Protestierenden würden am härtesten von den »schmerzhaften Reformen« getroffen – nicht die korrupte politische »Elite«, in deren Händen sich auch die meisten Banken befinden und die jahrzehntelang in die eigenen Taschen gewirtschaftet hat.

Die verkündete Bereitschaft Moskaus und Teherans, Beirut Unterstützung zukommen zu lassen, verschärft zudem den Konflikt mit der US-Regierung und den Golfstaaten, die schon jetzt mit der Begründung, die Hisbollah kontrolliere die Regierung Diab, Hilfe verweigern. Aber auch der Versuch, durch die vor zwei Wochen begonnene Förderung von Erdgas- und Ölvorkommen vor der libanesischen Küste Entspannung zu schaffen und den Strommangel zu beheben, birgt Konfliktpotential: die Fördergebiete werden teilweise auch von Israel beansprucht, das libanesische Reserven mittels Horizontalbohrungen anzuzapfen droht.