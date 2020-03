Gleiche Rechte

Christian-Ditsch.de

Weltweit sind am Sonntag Hunderttausende Menschen anlässlich des Internationalen Frauentags auf die Straße gegangen. In Paris, Islamabad und Bischkek griffen Polizisten und Gegendemonstranten Teilnehmerinnen an. Dem Aufruf »Gemeinsam kämpfen wir gegen jede Diskriminierung, gegen eine rein profitorientierte Gesellschaft, gegen patriarchale Strukturen und für uneingeschränkte Gleichberechtigung«, folgten in Berlin (Foto) rund 20.000 Teilnehmerinnen. (jW)