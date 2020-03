»Arbeitskämpfe werden intensiver«

Ralf Hirschberger/dpa Demo der IG Metall während eines Warnstreiks vor den Werktoren des Unternehmens Mahle-Filtersysteme in Wustermark (Brandenburg), 09.01.2018

Die Verhandlungen für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich, der Sozialwirtschaft Österreich, SWÖ, wurden in der vergangenen Woche nach einem Sitzungsmarathon ergebnislos unterbrochen. Was fordern die Beschäftigten und wie viele Verhandlungsrunden sind bisher gelaufen?

Bisher fanden sieben Verhandlungsrunden statt. Diesmal gibt es eine einzige Forderung, mit der die Beschäftigten in die Kollektivvertragsverhandlungen gegangen sind: die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Für jene, die Vollzeit arbeiten, aufgrund der hohen Belastung ihrer Tätigkeit unabdingbar, um nicht selbst krank zu werden. Für die vielen Teilzeitkräfte, darunter vor allem Frauen, in dieser schlecht bezahlten Branche würde dies ein Plus von 8,6 Prozent bedeuten. Für sie ist das dringend nötig, denn viele von ihnen sind letztlich von Altersarmut bedroht. Ein Beispiel: eine Heimhilfe, die ältere Menschen im eigenen Haushalt unterstützt, erhält für 25 Stunden etwa 1.047 Euro netto monatlich.

Welchen Arbeitsbelastungen sind Beschäftigte in der SWÖ ausgesetzt?

Da geht es um physische Schwerstarbeit bei der Pflege, genauso wie um hohe psychische Belastungen. In der mobilen Pflege gibt es oft Früh- und Abenddienste, die Zeit dazwischen ist Freizeit, die kaum genützt werden kann. Die Arbeitsintensität ist hoch, mobile Pflegekräfte hetzen oft von einem Termin zum nächsten, müssen ihre Arbeit dokumentieren. Vollzeitarbeitskräfte sind nach der durchaus sinnstiftenden Arbeit müde und ausgebrannt. Gerade Schichtdienste und Randarbeitszeiten erschweren die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Ein Großteil der Beschäftigten scheint kampfbereit. Welche Aktionen fanden bisher statt?

Als ersten Schritt gab es noch im Jänner über 120 Betriebsversammlungen, auf denen Streikbeschlüsse gefasst wurden, der ÖGB-Bundesvorstand hat einstimmig die Streikfreigabe erteilt. Als nächsten Schritt gab es Warnstreiks in ganz Österreich, zudem auch Aktionen im öffentlichen Raum – zuletzt z. B. am 27.2. eine Streikdemo in Wien mit über 3.000 Teilnehmern und Beschäftigten aus über 20 Wiener Betrieben. Warnstreiks, Demonstrationen und Aktionen im öffentlichen Raum gab es auch in anderen Städten Österreichs, von Innsbruck über Graz bis Linz, und vor etlichen Betrieben wie der Caritas in Wien.

Sehen Sie in Österreich insgesamt ein gesteigertes Potential, Verhandlungen um Kollektivverträge stärker durch Arbeitskämpfe zu begleiten?

Jedenfalls ist die Notwendigkeit dazu gestiegen. Die oft auch von den Gewerkschaftsführungen heraufbeschworene »Sozialpartnerschaft« mit den Unternehmern hat deutliche Risse bekommen. Den Klassenkampf von oben führen diese schon längst, natürlich auch bei Kollektivvertragsverhandlungen. Da kommt es auch immer öfter zu begleitenden Protestmaßnahmen – von Betriebsrätekonferenzen über Betriebsversammlungen bis hin zu Aktionen im öffentlichen Raum. Von der Metallindustrie bis zu Bankangestellten, die für ihre berechtigten Interessen auf die Straße gehen.

Welche Rolle kann dabei der Gewerkschaftliche Linksblock, GLB, einnehmen?

Natürlich unterstützen wir bei Kampfmaßnahmen unsere Betriebsrätinnen und Betriebsräte und die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Viele beteiligen sich immerhin erstmals daran. Darüber hinaus fordern wir eine branchenübergreifende Solidarität ein. Gerade dort, wo es erst nach begleitenden Aktionen, Demos oder Streiks zu einem Kollektivvertragsabschluss gekommen ist. Wir fordern, dass die betroffenen Gewerkschaftsmitglieder auch über das Abschlussergebnis in einer Urabstimmung entscheiden können.

Wann findet die nächste, dann achte Verhandlungsrunde statt?

Am 26. März.

Die Gewerkschaften wollen so lange nicht warten, haben bereits vorher Aktionen angekündigt.

Richtig. Nach über 50 ergebnislosen Verhandlungsstunden werden die Kampfmaßnahmen der Beschäftigten intensiver. Bereits am 10. März finden weitere Aktionen und Demonstrationen der Beschäftigten statt. Zudem werden die Warnstreiks ausgedehnt, auch Betriebsschließungen durch Streiks sind dann möglich.