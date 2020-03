Moskauer Derby

Moskau. Trainer Domenico Tedesco hat mit dem russischen Fußballrekordmeister Spartak Moskau das Pokalhalbfinale erreicht. Die Mannschaft des früheren Schalke-Coaches setzte sich in einem packenden Derby gegen den Lokalrivalen ZSKA 3:2 (2:2, 2:2) nach Verlängerung durch. In der Vorschlussrunde muss Spartak am 22. April bei Meister Zenit St. Petersburg antreten. Das Finale findet am 13. Mai statt. Jordan Larsson, Sohn der schwedischen Fußballegende Henrik Larsson, erzielte das Siegtor (107.) für Spartak. (sid/jW)