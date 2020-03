Bailout durch Verstaatlichung

cnsphoto via REUTERS

Von den Auswirkungen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus bleibt auch die Luftfahrtbranche nicht verschont. So stellte am Mittwoch der britische Regionalflieger Flybe als erste Airlinie aus diesem Grund völlig den Betrieb ein. Die epidemiebedingten Flugausfälle hatten dem ohnehin ins Schlingern geratene Unternehmen endgültig den Garaus gemacht. Einen weit größeren Akteur hat es ebenfalls erwischt. Die chinesische Hainan-Airline war infolge der Epidemie schwer in die Krise geraten. Eine Folge: Der Mischkonzern HNA, dessen zentrale Profitquelle die Hainan-Fluggesellschaft war, wird vom Staat übernommen, wie vor einigen Tagen bekannt wurde. Jener Fall betrifft, weil HNA 82,5 Prozent am Flughafen Frankfurt-Hahn hält, auch die Bundesrepublik.

Hainan-Airlines, heute die größte private Fluggesellschaft in der Volksrepublik China, war 1989 als regionaler Anbieter auf der südchinesischen Ferieninsel Hainan gegründet worden. International Schlagzeilen machte sie erstmals 1995, als George Soros 25 Millionen US-Dollar in sie investierte. Die Airline boomte, und in den Jahren ab 2010, verstärkt ab 2015, begann sie, Unternehmen und Unternehmensanteile im Ausland zu übernehmen. Im Mittelpunkt standen dabei zunächst Firmen und Objekte aus der Luftfahrtbranche, so etwa Swissport, der größte Flugzeugabfertiger der Welt, den der Airlinemutterkonzern HNA im Jahr 2015 für rund 2,7 Milliarden Schweizer Franken kaufte, oder eben der Flughafen Frankfurt-Hahn, an dem HNA im Jahr 2017 die Mehrheit übernahm.

Beobachter kritisierten freilich schon damals, HNA habe bei seiner letztlich wohl 50 Milliarden US-Dollar teuren Einkaufstour zwar einen Schwerpunkt auf die Luftfahrt gelegt, seine Investitionen aber doch ungewöhnlich weit gestreut. In der Tat übernahm der Konzern so disparate Objekte wie etwa einen 25-Prozent-Anteil an der Hotelkette Hilton (2016) oder im Jahr 2017 einen fast zehnprozentigen Anteil an der Deutschen Bank, bei der er damit zum größten Investor avancierte.

Der Wildwuchs, der für einen Teil des in kürzester Zeit in die Höhe geschossenen chinesischen Privatsektors nicht ganz untypisch ist, wurde bereits 2017 auch staatlichen Stellen in Beijing ein wenig zu bunt, weil HNA sich mit Summen verschuldete, die, sollte der Konzern ins Straucheln geraten, für die chinesische Finanzwirtschaft ein Problem werden konnten: Die Rede war zeitweise von über 85 Milliarden US-Dollar. Unter Druck aus der Hauptstadt begann HNA im Jahr 2018, gerade erst erworbene Firmen und Firmenanteile wieder abzustoßen; Ende 2019 verkaufte er etwa die letzten verbliebenen Anteile an der Deutschen Bank.

Ob HNA sich hätte konsolidieren können, hätte nicht das Coronavirus die chinesische Luftfahrtbranche aufs Schwerste geschädigt, bleibt Spekulation. Bei der europäischen Konkurrenz – siehe Flybe und andere – beginnen die Schäden erst, aufzutreten. Wie auch immer: Seit dem Wochenende wird der Konzern von einem Komitee gesteuert, das die Provinz Hainan eingesetzt hat und in dem unter anderem der Regulator der Luftfahrtbranche sowie die China Development Bank, einer der Hauptgläubiger des Unternehmens, vertreten sind. HNA-Gründer Chen Feng soll laut aktuellem Stand allerdings den Vorsitz des Unternehmens behalten dürfen.