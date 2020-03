Reaktionen auf jüngste Statements von Politikern

Die Antikapitalistische Linke (AKL), politische Strömung in der Partei Die Linke, positionierte sich am Mittwoch auf ihrer Website zur Aufnahme von Flüchtlingen in der EU:

Die humanitäre Krise an der EU-Außengrenze kostet inzwischen seit Jahren tausendfach das Leben von Menschen. Die inzwischen Zehntausenden Opfer des Grenzregimes im Mittelmeer bereiten den Verantwortlichen in der deutschen Bundesregierung offenbar keine schlaflosen Nächte. Vielen Menschen geht es anders. Sie sind zutiefst erschüttert und kämpfen seit Jahren solidarisch mit Organisationen wie »Seebrücke«, »Sea-Watch«, aber auch »Pro Asyl« und vielen anderen dafür, dass diese mörderische Politik bekannt ist und die massenhafte Tötung aufhört. (…)

Nun möchte Präsident Erdogan noch militärische Unterstützung für seinen Angriffskrieg gegen Kurden in Afrin und zur Unterstützung islamisch-fundamentalistischer Kräfte in der Region Idlib. Daher stellt er kostenlose Busse für Transporte an die griechische Grenze zur Verfügung, um die EU-Staaten zu erpressen. Mit dieser Beschreibung wird so getan, als ob die EU-Staaten und insbesondere Deutschland hier die Opfer seien und nicht etwa die Geflüchteten. Dieser Logik zufolge erscheint es dann wichtiger, der Erpressung zu widerstehen, als den Menschen zu helfen. Dem hat sich leider die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen in einem N-TV-Interview vom 2. März angeschlossen. Das ist inakzeptabel. (…)

Wir sind entsetzt über Äußerungen von Sahra Wagenknecht bei Facebook, »wohlfeile Forderungen nach offenen Grenzen, die unweigerlich in einer Situation wie 2015 münden und unsere Demokratie restlos destabilisieren würden, nützen ihnen nichts«. Wer hat die Demokratie destabilisiert: Die AfD mit ihrer Hetze gegen Migranten oder die Willkommenskultur 2015, die Menschen, die auf den Bahnhöfen standen und die Flüchtlinge willkommen hießen und aufgenommen haben? Für Die Linke heißt Demokratie auch Solidarität mit Geflüchteten und der Aufbau von Gegenmacht gegen Kapitalinteressen. (…) Sevim Dagdelen hat auf die Frage des Moderators, was angesichts der konkreten Situation zu tun sei, geantwortet: »Am Ende darf nicht Deutschland wie 2015 das Land sein, das die Flüchtlinge aufnehmen muss. 2015 darf sich nicht wiederholen in Deutschland.« Sie verwies wie Seehofer, Kurz, Lindner darauf, dass zuerst eine europäische Einigung erfolgen müsse. (…)

kurzlink.de/AKL_Fluechtlinge

Die Organisation »Seebrücke Hamburg« ruft zu einer Großdemonstration am 6. März um 12 Uhr am Rathausmarkt in der Hansestadt auf:

Nach der ersten spontanen Kundgebung am Dienstag abend mit etwa 2.000 Teilnehmern ist für Samstag eine weitere Demonstration mit einem breiteren Unterstützerkreis geplant, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden. »Die staatliche Gewalt gegen Menschen auf der Flucht an der griechisch-türkischen Grenze muss sofort aufhören. Die Rechtfertigung dieser illegalen Aktionen durch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und andere europäische und deutsche Politiker macht uns wütend und fassungslos. Dagegen müssen alle, die für Menschenrechte und Solidarität stehen, laut und sichtbar protestieren«, erläutert Christoph Kleine von der Seebrücke Hamburg das Anliegen der Demonstration. (…)