Feministinnen uneins

Anfang der Woche hat in Spanien das neue Gleichstellungsministerium das »Gesetz für sexuelle Freiheit« vorgestellt. Ressortchefin Irene Montero von der linken Unidas Podemos (UP) erklärte am Dienstag, Ziel sei, härtere Strafen für sexuelle Belästigung einzuführen. Die entsprechenden Straftaten würden vor einem speziell eingesetzten und geschulten Gericht verhandelt werden.

Bekannt wurde die Novelle unter dem Namen »Nein heißt nein«-Gesetz, weil es die ausdrückliche Einwilligung aller beteiligten zu jeglichen sexuellen Handlungen fordert. Auch gegen Belästigung im öffentlichen Raum soll verstärkt vorgegangen werden, damit Frauen sich auf den Straßen sicherer fühlen können.

Noch muss das Parlament den Maßnahmen zustimmen. Die rechte Volkspartei (PP) ist mit Blick auf die Gleichstellung von Frauen gespalten. In den vergangenen Monaten hatten sich Teile der PP vor allem auch an die extrem reaktionäre Partei Vox angenähert und sprachen bei dem Gesetzesvorhaben von »Genderdiktatur«.

Aber diese sind nicht die einzigen Maßnahmen, die die neue spanische Regierung auf dem Weg in eine Gesellschaft ohne Männerherrschaft plant. Verbraucherminister Alberto Garzón, Kommunist der Vereinigten Linken (IU), hat angekündigt, sexistische Werbung für Spielzeuge verbieten zu wollen. Und die andere Kommunistin in der Regierung, Arbeitsministerin Yolanda Díaz, möchte Firmen bestrafen, die Frauen und Männer unterschiedlich für gleiche Arbeit honorieren. Die neuen Regelungen würden Strafen von 6.000 bis zu 180.000 Euro vorsehen.

Bei vielen Themen sind die Feministinnen hingegen gespalten. Beispielsweise warten Betroffene seit Jahrzehnten auf eine Regulierung oder Legalisierung der Prostitution. Vizepremierministerin Carmen Calvo vom sozialdemokratischen PSOE verteidigt das Verbot. Die meisten Verbände von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern sind für die Legalisierung. Ministerin Montero hat bereits gesagt, sie sei für die Abschaffung des Verbots. »Ich weiß, dass viele feministische Genossinnen nicht dafür sind, aber ich teile mit ihnen den Weg, den Kampf und die Ziele«, erklärte Montero im Februar im spanischen Kongress.

Am Samstag, den 22. Februar, entschied die Politische und Soziale Versammlung der IU (Asamblea Político y Social), das höchste Exekutivgremium der Partei, mit 85 Prozent der Stimmen, den Partido Feminista de España (PFE) aus dem Bündnis auszuschließen. Die feministische Partei habe sich in den vergangenen Monaten gegen gemeinsame Beschlüsse gestellt. Einer der Streitpunkte war auch die Legalisierung von Sexarbeit – die PFE ist dagegen, die IU dafür. Ein anderer Konflikt drehte sich um die Frage der Leihmutterschaft. Viele LGBT-Gruppen treten dafür ein, diese legalisieren zu lassen und auch die linke IU hat sich dafür ausgesprochen. Die PFE fürchtet allerdings, dass mit Leihmutterschaften vor allem arme Frauen ausgenutzt werden.

Im vergangenen Jahr hatten die spanischen Feministinnen für Aufsehen gesorgt, als sie zum ersten Mal für den 8. März zum Streik aufriefen. Damals beteiligten sich an dem Aufruf auch zahlreiche Politikerinnen, darunter viele vom PSOE und der UP. Dieses Jahr ruft die Koalitionsregierung nicht mit zum Streik auf, sie will sich aber an den Demonstrationen am Sonntag beteiligen. Es wird erwartet, dass die Spaltung der Feministinnen sich auch bei den Protesten zeigen wird.