Überraschende Eingeständnisse

Andreas Arnold/dpa Hanau: Gedenken für die Opfer der rassistisch motivierten Morde am Mittwoch abend

Nachdem am Mittwoch abend mehr als 650 geladene Trauergäste im Hanauer Kongresszentrum der Opfer des vor knapp zwei Wochen von Tobias Rathjen begangenen rassistisch motivierten Mehrfachmordes gedacht hatten, wurde am Donnerstag auch im Bundestag an die Toten erinnert. Der rassistische und zugleich psychisch kranke Täter hatte am 19. Februar zehn Menschen in der hessischen Stadt erschossen.

Am Donnerstag bekannte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bei der Eröffnung der Sitzung, dass sich »der Staat eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben«. Die Antwort auf die »lange Spur mörderischer Übergriffe von Einzeltätern und Gruppen quer durch Deutschland« müsse sein, »mit allen rechtsstaatlichen Mitteln radikale Netzwerke aufzudecken und rechtsextremistische Vereinigungen zu zerschlagen«.

Bei der folgenden Debatte über die Folgen des Terrors von Hanau ergriff SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich das Wort. Er attackierte die AfD und stellte heraus, dass der Täter »von einem System der Hetze, der Erniedrigung und der Anleitung zu Gewalt« getragen worden sei, dessen Spur »hinein in den Bundestag« führe. Die AfD sei »der Komplize«. Sogar CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sah sich genötigt, zu erklären, dass »der Feind unserer Demokratie« »in diesen Tagen rechts und nirgendwo anders« stehe.

Die AfD selbst, deren Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland nicht selbst an das Rednerpult traten, reagierte erwartungsgemäß auf die Anschuldigungen der anderen Parteien. »Wenn extremistische Tendenzen in einer Gesellschaft erstarken, dann läuft für alle erkennbar etwas grundsätzlich schief. Dann muss sich vor allem die Politik fragen, was sie falsch gemacht hat«, dozierte der AfD-Abgeordnete Roland Hartwig. Der Abgeordnete Gottfried Curio warf den anderen Parteien den Missbrauch der Ermordeten für »Parteipolemik« vor.

Linke-Kofraktionschef Dietmar Bartsch monierte, dass die Morde des faschistischen Terrornetzwerks »NSU« jedem die Gefahr hätten vor Augen führen müssen. »Rechter Terror und rassistische Gewalt hätten Priorität Nummer eins der Sicherheitsbehörden werden müssen. Das geschah aber ausdrücklich nicht«, kritisierte er. Vielmehr sei auch in der Bundesregierung das Gegenteil der Fall gewesen. Wer Zitate des Expräsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen (CDU), lese, »der muss sich fragen, wie jemand, der Sympathien für rechte Parolen hegt, Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen konnte«. Dass »dieser Mann« jahrelang den habe Verfassungsschutz habe leiten dürfen, sei ein »schwerer Fehler« der Innenminister der Union gewesen.

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) forderte in seiner Rede »einen Aufstand der Zuständigen«, womit er offenbar die Sicherheitsbehörden meinte. Dass diese rechte Strukturen in der Vergangenheit finanziell und personell alimentiert und somit faktisch mit aufgebaut hatten, erwähnte der Abgeordnete der ehemaligen Öko- und Friedenspartei hingegen nicht.

An der offiziellen Trauerfeier in Hanau, die am Mittwoch auch öffentlich auf einer großen Leinwand auf dem Marktplatz der Stadt übertragen wurde, hatten unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen. Immerhin ist man zumindest in dieser Hinsicht inzwischen etwas weiter: 1993 hatte sich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl noch geweigert, an der Trauerfeier für die fünf Opfer des faschistischen Brandanschlags von Solingen teilzunehmen. Kohls Regierungssprecher Dieter Vogel sprach damals von »weiß Gott anderen wichtigen Terminen« des Bundeskanzlers – man wolle außerdem nicht »in Beileidstourismus ausbrechen«.