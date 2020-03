»Persönlich und direkt«

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Einigung gesucht: Der türkische Präsident Erdogan und Russlands Staatschef Putin am Donnerstag in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben am Donnerstag in Moskau über eine Lösung für die angespannte Lage in der syrischen Provinz Idlib beraten. Ein »persönliches und direktes Gespräch« sei erforderlich, sagte Putin zu Beginn des Treffens. Erdogan hofft nach eigenen Worten auf die Vereinbarung einer Feuerpause.

Vor einigen Tagen hatte die Türkei eine große Militäroffensive gegen die syrische Armee gestartet. Damaskus bekämpft in Idlib mit Unterstützung Russlands die mit Ankara verbündeten dschihadistischen Kampfgruppen. Trotzdem beide Länder auf unterschiedlichen Seiten stehen, haben sich Putin und Erdogan in der Vergangenheit eng abgestimmt. Allerdings belastet die Eskalation in der Provinz verstärkt die bilateralen Beziehungen. Putin drückte Erdogan am Donnerstag sein Mitgefühl für den Tod türkischer Soldaten aus, die in den vergangenen Wochen getötet wurden, betonte aber, dass »auch die syrische Armee schwere Verluste erlitten« habe. Erdogan erklärte, er hoffe, dass eine mögliche Einigung der Staatschefs »die Region und unsere beiden Länder befrieden« werde.

Unterdessen hat sich die Lage an der griechisch-türkischen Grenze weiter zugespitzt. Innerhalb der vergangenen fünf Tage hinderten griechische Grenzschützer fast 35.000 Menschen am Übertreten der Grenze. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen. Laut einem Medienbericht wurden an der Grenze »potentiell tödliche« Tränengasgeschosse gefunden. Die gefundenen Kartuschen hätten »deutlich mehr Wucht« als normale Geschosse und eine scharfe Spitze, berichtete das »Rechercheportal« Bellingcat.

Die türkische Regierung kündigte am Donnerstag die Entsendung von tausend »Spezialpolizisten« an. Diese sollten »verhindern«, dass Griechenland Flüchtlinge »zurückdrängt«, die versuchten den Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) zu überqueren, sagte Innenminister Süleyman Soylu. Nach türkischen Angaben war am Mittwoch ein Migrant von griechischen Sicherheitskräften erschossen worden. Athen wies das entschieden zurück. Laut Soylu wurden 164 Geflüchtete verletzt. (AFP/dpa/jW)