»Eine Montage, die ihre Waffen zeigt«

Privat Peter Voigt (26.5.1933–12.3.2015) und Andreas Goldstein während einer Drehpause bei »Dämmerung – Ostberliner Bohème der 50er Jahre« (1993)

War Ihnen der Name Peter Voigt ein Begriff, bevor Sie zum ersten Mal mit ihm zusammengearbeitet haben?

Nein. Gar nicht. Ich lernte Peter Voigt privat kennen. Erst danach habe ich seine Filme gesehen. Das war 1989 oder ’90. Ich fing wenig später an, Regie in Babelsberg zu studieren, da arbeitete ich nebenbei ein bisschen an seinen Sachen mit. Das war ein gutes Gegenprogramm zu der Filmschule, an der ich litt. Peter und ich teilten ein paar filmische Quellen und Vorlieben. Er war ein Solitär in der Filmlandschaft der DDR.

Inwiefern?

Er gehörte nicht zu dem von Jürgen Böttcher geprägten Defa-Dokumentarfilm, also einem Film, der poetisch beobachtet, meist ohne Kommentar auskommt, im Alltag und in der Arbeit seine Sujets findet. Im Gegensatz zu diesen Regisseuren interessierte sich Peter nicht für Menschen und suchte filmische Wirkungen vor allem in einer Montage, die ihre Waffen oder Mittel offen zeigt. Und manchmal auch ein bisschen damit angibt. Das mag hier und da angestrengt wirken. Aber dahinter steht die Idee, dass man das Werk selbst als etwas Gemachtes erkennen soll, um Abstand und kritische Distanz zu ermöglichen. Für ihn gehörten Brecht und Nouvelle Vague zusammen.

Und die Verbindung zwischen Brecht und Nouvelle Vague stellt Robert Bresson her, den Voigt ebenfalls erwähnte.

Ja. Auch an Bresson interessierte ihn die Distanz oder das Antipsychologische. Er war sehr stolz darauf, dass Jürgen Böttcher gesagt haben soll: Es gibt im DDR-Dokumentarfilm zwei Richtungen, die eine bin ich, die andere Voigt. Voigt selbst sagte später, es gebe im Film der zwei deutschen Staaten überhaupt nur zwei wesentliche, weil bleibende Leistungen, im Westen Rainer Werner Fassbinder, im Osten der Dokumentarfilm. In seinen Augen gab es also Fassbinder, Böttcher und ihn (lacht).

Ihre erste Zusammenarbeit ist »Dämmerung« (1993) über die Ostberliner Bohème der 1950er Jahre. Das muss eine vitalere Szene gewesen sein als die in Ihrem Film »Der Funktionär« beschriebene, die sich nur noch dazu aufraffen kann, die »Beischlafordnung« zu beschließen. Oder verklärt Voigt?

Man kann von meinem Film nicht auf irgendeine Szene schließen. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Filmsujets. Was aber natürlich stimmt, ist, dass es sich bei Voigts Erinnerungen um die an eine Zeit eines politischen und, im Umfeld des Berliner Ensembles, eines ästhetischen Aufbruchs handelt. Ich weiß nicht, ob er verklärt. Es war aber ein sehr kleiner Kreis, von dem da die Rede ist. Das Besondere der Nachkriegsjahre war, dass junge Leute schnell in Arbeit kamen und vor allem ohne große Anstrengung ihre Väter loswurden. Die waren entweder tot oder in Kriegsgefangenschaft oder einfach politisch diskreditiert. Da war viel Raum. Und in diesem Raum erschien Brecht und machte das vielleicht modernste und beste Theater in Europa.

Wie lief die Produktion von »Dämmerung«?

Es war Voigts erster großer Film nach der Auflösung der Defa. Und während die Räume im Defa-Studio um uns herum ausgeräumt wurden, saßen wir noch dort an einem Schneidetisch und klammerten in letzter Minute das Defa-Wochenschau-Material, das schon auf dem Weg ins Bundesarchiv war. Einmal dort, wäre es nicht mehr bezahlbar gewesen.

Voigt hielt sich gern lange damit auf, eine Sache zu entwickeln. Er sah Filme, las, schaute sich Bilder an. Er suchte nach Dingen, die der Sache verwandt sein könnten, an der er gerade arbeitet. ­Darin steckte aber auch ein Problem seines Arbeitens: der Hang, Kunst aus Kunst zu machen.

Das Drehen selbst interessierte ihn am wenigsten. Das Drehen war lästige Notwendigkeit, um zum Eigentlichen zu kommen, dem Schnitt. Er schnitt seine Filme selbst, er hatte keinen Cutter. Ein Feldbett stand neben dem Schneidetisch. Er wohnte dann dort. Er schnitt meist bis in die Nacht, trank dabei drei Bier und prüfte am Morgen, was bei nüchternem Blick bestehen konnte. Er liebte das Arrangieren des Materials, er liebte es, Wirkungen zu testen usw. Er kam ja von der Collage. Manchmal verlor er sich darin, dann bekam es etwas Selbstverliebtes. Es gab dann Saltos, die mit der Geschichte eigentlich nichts mehr zu tun hatten.

Ich saß oft dabei, und er war beleidigt, wenn ich nach fünf Stunden ging. Er wollte nicht alleine sein. Aber ich konnte nicht fünf Stunden nach jedem Schnitt »toll!« rufen und ihm dabei zusehen, wie er testete, ob die Einstellung fünf Bilder länger sein muss oder nicht.

Der wichtigste Strang in »Dämmerung« sind Gespräche mit Zeitzeugen, die auftreten wie auf einer Theaterbühne. War Film für ihn Theaterersatz?

Ich weiß nicht, ob »Ersatz« das richtige Wort ist. Er war vom Theater geprägt. Sein Vater war Opernregisseur, und Brecht war sein Wunschvater. Das Theater war also ein besetztes Gebiet. Er ging zum Film. Brecht soll zu ihm gesagt haben: »Voigt, was wollen Sie da? Da stehen Sie an Straßenecken rum.« Das verschaffte ihm aber Freiheit. Es war sein eigenes Gebiet. Er liebte die theatralische Geste. Aber am besten ohne lebendige Menschen.

So sehr ich die Strenge und Vielschichtigkeit von »Dämmerung« bewundert habe, habe ich doch nicht verstanden, was die Gemälde von Francis Bacon darin verloren haben ...

Die Bilder von Bacon kamen aus der Zeit des Nachdenkens über den Film. Da sah er die Bilder und dachte, so etwas sollte auch der Film haben. Die Bacons haben eine Unschärfe, die mit der Unschärfe der Erinnerungen in »Dämmerung« korrespondiert. Und sie haben vor allem etwas Monströses, in dem sich für Voigt die Größe dieser frühen 1950er Jahre spiegelt.

Seine Filmarbeit beginnt bei Walter Heynowski und Gerhard Scheumann (H & S). Voigt stellte ein »PS« zum »Lachenden Mann« (1966) zusammen, jenem Film, der beweist, dass die DDR den Gonzo-Journalismus erfunden hat.

Er war vorher im Studio für Trickfilme Phasenzeichner und sagte, dass er seitdem wüsste, was ein Filmbild und was eine Filmsekunde ist. Bei H & S war er anfänglich für Sachen zuständig, von denen es kein Filmmaterial oder nicht mal Fotos gab. Er hat da sicher an mehr Filmen mitgearbeitet als an denen, in deren Abspann er genannt wird. Er konnte unter dem Label H & S ohne großes Risiko probieren. Er hat da sicher auch einiges gelernt. In »Kommando 52« (1965), der dem »Lachenden Mann« vorausgeht und besser ist als der, spürt man an verschiedenen Stellen Brechts Einfluss. Unter dem standen auch andere, nicht nur Voigt.

Fotos, Einzelbilder waren ihm seitdem wichtiger als Sequenzen. Das ist im Grunde sehr unfilmisch, aber auch da könnte er von Brecht kommen, nämlich von der »Kriegsfibel«.

Nein, umgekehrt, seine Beziehung zum Bild brachte er zu Brecht mit. Voigt wollte zu Brecht, weil er auch zu Caspar ­Neher wollte. Er war ein zeichnender junger Mann. Er hat dann später bei Brecht die Figurinen und Szenenentwürfe von Neher kopiert. Er interessierte sich am Theater und beim Film weniger für die Vorgänge als für das Bild und die Gesten.

Erinnern organisiert er oft wie eine Versuchsanordnung, ganz stark in »Knabenjahre« (1989). Da sitzt er mit seinen Gesprächspartnern vor Spiegeln.

Die Idee mit der Spiegelwand hat damit zu tun, dass die Kamera Spielmöglichkeiten bekommen sollte. Er wollte den Abstand des Spielfilms und dessen deutliche Inszenierung im Dokumentarfilm haben. Dafür brauchte es einen Einfall. So werden Mittel an einen Stoff herangetragen und bleiben ihm äußerlich. Ich will das gar nicht werten. Es schafft Raum und kann zugleich künstlich, ausgedacht wirken.

Hat es in der DDR schockiert, dass er mit seinen Zeugen so offen über deren Verstrickung in den Faschismus gesprochen hat?

»Verstrickung« ist vielleicht etwas zuviel gesagt. Es ging eher um die Verführung der jungen Leute. – Und darum, dass da welche sagen, ja, es war schön, ein Pimpf zu sein, die Lagerfeuer und so weiter … Im Film war es sicher etwas Neues. In der Literatur gab es das aber längst. Bei Franz Fühmann schon in den 1960er Jahren, in den 1970ern mit Christa Wolfs »Kindheitsmuster« und Hermann Kants »Aufenthalt«.

In »Metanoia« (1991) setzt er die Gespräche von »Knabenjahre« fort, diesmal im stillgelegten Palast der Republik. Aber es geht nicht recht auf. Er will zuviel auf einmal besprechen: den Übergang von der Nazi- in die DDR-, aber auch von der DDR- in die BRD-Zeit.

»Metanoia« war schon direkt nach »Knabenjahre« geplant. Er und seine Gesprächspartner hatten Lust weiterzureden. Wie ging ihre Kindheit in der Nazizeit zu Ende, wie haben sie das Jahr 1945 erlebt und überstanden, äußerlich und innerlich? Dann brach die DDR zusammen, und damit kam die Versuchung, das Ende der DDR als Hintergrund für den Zusammenbruch 1945 zu nehmen. Eigentlich eine schöne Verkehrung.

Wenn Ihre Beobachtung stimmt, dann war es plötzlich ein Zusammenbruch zuviel. Der Film war ja noch in der DDR und für die DDR gedacht. Es ging darum, dass sie junge, stramme Nazis waren. Sie wollten von ihrer politischen Bekehrung 1945 erzählen. Die DDR hatte ihnen Aufstiege ermöglicht. Und nun bricht die DDR zusammen. Wovon jetzt sprechen?

Den theologischen Begriff »Metanoia« übersetzt er mit »Umkehr, Buße, Sinneswandel«. Er hat sich das Wort sogar auf den Grabstein setzen lassen. Aber passt es überhaupt auf ihn? Er ist doch, jedenfalls nach 1945, nicht mehr umgekehrt, er hat keine Buße abgelegt, von Sinneswandel keine Spur.

Nein, kein Sinneswandel. Vielleicht wurde manches unscharf. Ich erinnere mich, dass er sagte, er wisse nicht, ob es den Kommunismus geben könne, solle oder was auch immer, aber es gebe ein gutes Gedicht über ihn. Dass das Wort auf dem Grabstein steht, bedeutet, dass der Tod kein Ende ist, sondern eine Verwandlung.

Einerseits betont er, sein Verhältnis zu Brecht sei das eines Autoritätshörigen gewesen, andererseits hat wohl kaum jemand Brechts Dialektik so gut verstanden wie er. Ich kriege das nicht zusammen, Autorität und Dialektik.

Warum nicht? Brecht war eine Autorität als dialektisch denkender Dichter und Lehrer für ihn. Als Voigt als junger Mann zu ihm kam, war Brecht als Person eine Autorität. Als Brecht tot war, blieb er das Maß. Ich erinnere mich, dass Voigt meist das rote Reclam-Bändchen mit sämtlichen Gedichten bei sich trug und immer wieder darin las. Ein unerschöpflicher Fundus. Er entdeckte Dinge neu. Nicht, weil er sie vergessen hatte, sondern weil er sie in anderem Licht sah. Es gab den ganz bestimmten, eindeutigen, klaren Brecht, und dann gab es den unsicheren, den zweifelnden.

Seine Filme über und zu Brecht bieten durchweg kostbares Material. Sehr persönlich wird er in »Jawohl, Brecht« (1998). Er spricht den Text seiner Erinnerung in der Prosodie der Filme von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet ein. Kannte er mehr von den beiden als »Klassenverhältnisse« (1984)?

Ja. Wir sahen zusammen »Geschichtsunterricht« (1972) nach Brechts »Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar«. Er kannte auch den »Empedokles« (1986).

Damit, dass Voigt das eigene Zeugnis straubianisch bricht, scheint er objektivieren zu wollen. Kann es sein, dass ihm sein Verhältnis zu Brecht einfach zu nah ging?

Ja, das tat es sicher. Das war sein »Vaterfilm«, und er war heikel für ihn. Er hatte einen Text, also seine Erzählung, vorher geschrieben, und die fand ich in ihrer Klarheit und Direktheit gut und von großer Schönheit. Der Text hätte eigentlich keinen Film verlangt, er stand für sich. Voigt hat lange damit gerungen, in welcher Form er seine Erinnerungen erzählen kann. Ein »Ich« hielt er für ausgeschlossen, dann kam er auf das »Du«, in dem er mit seiner eigenen Erinnerung sprach. Später kam das »Er«, mit dem er sich sozusagen selbst literarisiert hat. Ihm kam der Einfall, dazu historisches Archivmaterial von politischen Vorgängen, die sich nach Brechts Tod ereignet hatten, zu zeigen. Er bat Sebastian Eschenbach, das mit dem Cutter Thomas Malz zusammen zu montieren. Er hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch eine installative Idee, nämlich, dass sich das Bildmaterial immer neu und immer zufällig ordnet.

Das bringt mich darauf zurück, dass Sie vorhin sagten, Brecht und Nouvelle Vague hätten für ihn zusammengehört. In Interviews behauptete er sogar, Jean-Luc Godard hätte ihn beeinflusst. Worin genau besteht dieser Einfluss?

Er liebte bei Godard das Verspielte, die Montage, das Abreißen und Springen, die Musikeinsätze, die theatralische Mischung von Bach-Musik und Werbeplakaten. Dem war er viel näher als der Zärtlichkeit der Straub-Filme. Ihm war auch die bürgerliche, die städtische Welt näher als die bäurische. Bei Straub geht es ja um wirkliche Erfahrung und reale Berührung, um lebendige Arbeit. Bei Godard um die Unmöglichkeit einer Erfahrung in der modernen, bürgerlichen Welt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Und Voigt ist auf der urbanen Seite, ja, das leuchtet ein. Könnten Sie noch ein wenig von der Produktion von »Der Ort. Die Zeit. Der Tod« (1994) berichten? Es ist ein Film, den ich besonders liebe.

Peters Kameramann, Christian Lehmann, hatte Anfang der 1990er Jahre in Mecklenburg bei Dreharbeiten einen Ort entdeckt. Da gab es kleine Bauernhäuser mit Reetdach, über deren Türen in gotischen Lettern die Namen der deutschen Gaue aus der Nazizeit standen. Sie nahmen das zum Anlass für eine Recherche. Es stellte sich heraus, dass die Häuser in der Nazizeit errichtet worden waren als Unterkünfte eines Schulungslagers für Euthanasie-Ärzte. Und dass gerade zur Zeit ihrer Recherche der Hartmannbund Eigentumsansprüche auf das ganze Dorf anmeldete, weil er Rechtsnachfolger des Deutschen Ärztebundes der Nazizeit ist. So ging es los. Dann stellte sich außerdem noch heraus, was alles in der Nähe lag: ein KZ, eine Torpedoversuchsstation der Nazis, nach dem Krieg ein von der Roten Armee geführtes Gefangenenlager für Nazis und solche, die sie dafür hielten, ein NVA-Bunker …

Auch hier rang er um die Form. Der Film sollte etwas von den Holzschnitten des Japaners Hokusai bekommen. Wir sollten fremd auf die eigene Geschichte schauen. Das Grauen sollte unschuldig werden. Darum auch die japanische Musik. Wenn man so will, ging es darum, das Feld der Verfremdungstechniken, die er bei Brecht gesehen und studiert hat, zu erweitern. Bei Brecht ist die Verfremdung ein Mittel, gesellschaftliche Funktionsweisen deutlich zu machen. Voigt liebte Verfremdungen um ihrer ästhetischen Eigenart willen.

Beschaulich wirkt es aber trotz des Japonismus nicht. Noch aufwühlender ist »Ich bin Ernst Busch« (2000), ein Film, der von den Querelen zwischen dem Sänger und der Partei berichtet. Nur ist seltsam, dass Voigt die ganze Zeit den Pergamonaltar im Hintergrund vorbeirollen lässt … Eine Hommage an Peter Weiss?

Nein. Peter Weiss gehörte nicht in seinen Kanon. Auch da ging es darum, den Busch gewissermaßen zu historisieren. Peter wollte einfach, dass man auf die Busch-Geschichte schaut wie auf den Pergamonaltar. Und er wollte, dass wir die Geschichte Ernst Buschs auch als eine Geschichte von Göttern und Heroen lesen.

Das Gespräch führte Stefan Ripplinger