Orgien beim Heu-Einholen

Leszek Januszewski »Hübsches Chaos der Sinne«

Mystik, Maschinenkraft und Orgasmen beim Heu-Einholen – vordergründig traumhaft bis ins Surreale kommt das über zwei Stunden lange Ballettstück »Ein Mittsommernachtstraum« des schwedischen Choreographen Alexander Ekman daher. Das Ballett Dortmund hat es als erste deutsche Kompanie einstudiert, brillant und mit Hingabe. Ein junger Mann (»Der Träumer«, elegant und doch unauffällig von Filip Kvacak getanzt) liegt zu Beginn in einem Gitterbett. Ein blondes Mädchen (Daria Suzi, die neue Dortmunder Ballettmuse) kommt zu ihm, hilft ihm beim Aufstehen und Ankleiden. Es beginnt ein Tagtraum, der bald zu einem Albdruck wird und vom orgiastischen Gewirbel mit Stroh über den Gruppentanz mit Pas de deux bis zu kopflosen Managern im Spagat führt. Statt Naturheu wird hier antiallergischer Flachs, bearbeitet mit Brandschutzmittel, verwendet. Die Szene mit dem Tanz im Heu bleibt im Gedächtnis wie ein Stück im Stück.

Mit Shakespeares »Sommernachtstraum« hat Ekmans Tanzphantasie allerdings nichts zu tun. Es geht vielmehr nur um die schwedische Feier des »Midsommar«, die im Norden fast so bedeutend wie Weihnachten ist: Ein mächtiges Konsumieren und Verdauen hebt dort zur Sonnenwende an. Eine Art Maibaum wird aufgestellt, auf quergelegten Strohballen wird getanzt. Dutzende Tänzerinnen und Tänzer posieren an der Rampe beim Umtrunk: »Skol!« Sie tun es auf eine charmante, heimtückische Weise, und man rätselt, an was für ein Getränk sie bei den leeren Gläsern wohl denken. Vor allem aber schauen sie uns dabei an, denn im Zuschauerraum brennt Licht. Lange gucken sie einfach nur und versuchen, unsere Blicke zu erhaschen, spielen mit unseren Erwartungen.

Hochpoetisch wird es, wenn vier Tänzer mit Kerzenleuchtern in der Hand ins Publikum kommen, das wieder in Dunkelheit sitzt. Wie Elfen oder Zauberer kommen sie, leicht nach vorn gebeugt, mit neugierigem Gesichtsausdruck. Bestimmt wollen sie eine metaphysische Kommunikation betreiben, sich wortlos verstanden fühlen. Ein hübsches Chaos der Sinne für alle!

Noch ein Plus der Inszenierung: die schwedische Jazzsängerin Hannah Tolf. Ihre hohe, manchmal kratzig-schrille, dann wieder samtig-weiche Stimme transportiert Sehnsucht und Wehmut, Melancholie und Erhabenheit. Komponist Mikael Karlsson hat dem zugearbeitet: Streicher und Schlagzeuger bebildern das verträumte Miniuniversum, als welches man Schweden hier anbietet. Manchmal wie in der Tourismuswerbung.

Im zweiten Teil des Abends wendet sich das Blatt. Musikalisch mit grässlichem Scratchen; eine Soundcollage, die nicht wirklich gelungen ist, wechselt mit dem immer noch vorzüglichen Gesang. Szenisch geht es dazu in den Urwald der erotischen Träume, wo mal barfuß getanzte, mal mit Spitzenschuhtanz aufwartende Traum- und Liebesszenen durchbrochen werden von Schreckmomenten mit kopflosen Managerfiguren. Eine durchgehende Handlung gibt es nicht – ein riesiger Mangel.

Am Ende liegt der Träumer wieder im Bett. Wieder kommt die junge Frau, diesmal mit Heu aus seinem Traum in den Manteltaschen, und mit diesem Heu in der Hand geht das Paar einer neuen Zukunft entgegen. Das ist nett und harmlos und bestätigt noch einmal, dass das Stück inhaltlich kein großer Wurf ist, sondern nur bühnentechnisch.

Immerhin hat sich das Ballett Dortmund unter seinen führenden Köpfen Xin Peng Wang (Chefchoreograph) und Christian Baier (Chefdramaturg) für eine moderne Produktion entschieden, die Witz und Hintergründigkeit aufweist. Man fragt sich, ob Ekman, der 1984 geboren wurde und somit zu den jüngeren Stars der Branche zählt, im »Mittsommernachtstraum« wirklich alles so lieb und idyllisch meint, wie es den Anschein hat.

Mittendrin hielt auch mal jemand auf der Bühne ein Schild mit der Aufschrift »Theater« hoch. Hier geht es also keineswegs um irgendeine Realität, nicht mal um die eines Trauminhalts. Alles nur Theater! Im zeitgenössischen Tanz, wo der IQ permanent zu sinken scheint, ist das geistreich. Bundesweit kämpft das Ballett mit dem »Contemporary Dance«, dem Nicht-Ballett, um Subventionen. In Stuttgart, München, Berlin und der Balletthochburg Hamburg fördert die Politik Projekte und Festivals, die mit Tanzkunst weniger zu tun haben als mit hirnloser Eitelkeit. Körper und Körpertechniken sollen Inhalt genug sein – das riecht nach von oben verordneter Verblödung. Klassisches und modernes Ballett hilft dagegen.