Die gemeinsame Intendanz von Sasha Waltz und Johannes Öhman am Berliner Staatsballett soll bereits im Sommer enden. Man habe sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Juli 2020 geeinigt, teilte die Senatskulturverwaltung am Freitag mit. Die Kointendanten hatten nach nur wenigen Monaten an der Spitze des Staatsballetts bekanntgegeben, dass sie die gemeinsame Leitung vorzeitig aufgeben. Ihre Stellvertreterin Christiane Theobald soll ab der neuen Spielzeit vorübergehend den laufenden Betrieb übernehmen. (dpa/jW)